МОК заборонив відвідувати Олімпіади та суміжні заходи НОК Білорусі на чолі з Лукашенком: Мінськ відреагував

“Ми розглядаємо дане рішення як політично мотивоване, спрямоване на вчинення тиску на керівництво білоруського НОК”, — заявили в комітеті.

У Мінську оцінюють позицію МОК як упереджену, засновану на “ангажованому і поверхневому вивченні ситуації” в Білорусі. “НОК Білорусі висловлює заклопотаність, що керівництво МОК при прийнятті окремих пунктів рішення могло бути піддано політичному тиску”, — наголошується в заяві. В олімпійському комітеті країни переконані, що “спорт завжди повинен бути поза політикою”. “Однак прийняті тимчасові заходи щодо практично всіх членів Виконкому НОК Білорусі, а також призупинення фінансування ряду спільних програм вважаємо рішенням, відмінним від основоположних принципів і цінностей олімпізму, що не сприяють повною мірою розвитку олімпійського руху”, — відзначили в НОК республіки.

Там вважають, що позиція МОК нібито не відповідає об’єктивній оцінці зусиль НОК Білорусі щодо виконання положень Олімпійської хартії, міжнародного та білоруського спортивного законодавства. “У нашій країні створено всі умови для спортсменів, які ведуть планомірну підготовку до головних стартів чотириріччя і будуть виступати під державним прапором на майбутніх Іграх”, — заявили в національному комітеті. У його заяві також говориться, що в Білорусі “завжди відкриті до діалогу і готові вживати заходів проти будь-яких форм дискримінації, що завдають шкоди олімпійському руху”. У свою чергу НОК Білорусі закликає керівництво МОК “об’єктивно розглядати ситуацію і стан справ в білоруському спорті”.

У Мінську заявили про намір продовжувати “конструктивний діалог з МОК в усіх напрямках двостороннього порядку денного”. “У той же час ми залишаємо за собою право відстоювати свою позицію перед МОК відповідно до Олімпійської хартії і міжнародного спортивного права”, — відзначили в НОК Білорусі.

Нагадаємо, Виконком МОК в понеділок наклав тимчасові санкції на керівництво НОК Білорусі. Вони будуть діяти до лютого 2021 року, коли повинні пройти чергові вибори керівництва національної структури. Рішення не відіб’ється на спортсменах, які зберегли право представляти свою країну на Іграх. МОК заборонив членам виконкому НОК республіки брати участь у всіх його заходах, включаючи Олімпіади. Рішення, зокрема, поширюється на президента НОК Олександра Лукашенка, його сина Віктора Лукашенко, який є першим віце-президентом цієї структури і відповідає за її оперативну діяльність, і члена виконкому НОК Дмитра Баскова, проти якого було висунуто конкретні звинувачення.

МОК ввів санкції за підсумками розслідування відносно керівництва НОК Білорусі, розпочатого 25 листопада на підставі скарг, що надійшли від місцевих спортсменів після серпневих виборів президента республіки. У заявах йшлося про те, що спортсмени позбавляються місць в національних командах і можливості виступати на змаганнях з причини незгоди з підсумками виборів, на яких, згідно з висновком ЦВК, переміг Лукашенко.

У вівторок президент заявив, як передавало агентство БелТА, що оскаржить в суді рішення МОК про введення санкцій стосовно керівництва Національного олімпійського комітету республіки, в тому числі проти нього самого як глави цієї структури.