МОК запретил посещать Олимпиады и смежные мероприятия НОК Беларуси во главе с Лукашенко: Минск отреагировал

ukru
Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 11153 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 39971 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 94499 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 104560 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 120019 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 153779 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201043 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195999 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 284666 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 337357 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Ровенщине трактор провалился под лед, водитель погиб

На Ровенщине трактор провалился под лед, водитель погиб

3 марта, 21:47 • 37068 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 63295 просмотра
Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

3 марта, 23:18 • 40959 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 53546 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 37576 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 337359 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 289758 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 444449 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 410309 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 393248 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 112156 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 190884 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 218793 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 198448 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 284670 просмотра
Актуальное
МОК запретил посещать Олимпиады и смежные мероприятия НОК Беларуси во главе с Лукашенко: Минск отреагировал

МОК запретил посещать Олимпиады и смежные мероприятия НОК Беларуси во главе с Лукашенко: Минск отреагировал

Киев  •  УНН

 • 15260 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о введении временных мер в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси является “политически мотивированным и предвзятым”. Об этом говорится в заявлении НОК республики, распространенном во вторник, пишет УНН.

“Мы рассматриваем данное решение как политически мотивированное, направленное на оказание давления на руководство белорусского НОК”, — заявили в комитете.

В Минске оценивают позицию МОК как предвзятую, основанную на “ангажированном и поверхностном изучении ситуации” в Беларуси. “НОК Беларуси выражает озабоченность, что руководство МОК при принятии отдельных пунктов решения могло быть подвергнуто политическому давлению”, — отмечается в заявлении. В олимпийском комитете страны убеждены, что “спорт всегда должен быть вне политики”. “Однако принятые временные меры в отношении практически всех членов Исполкома НОК Беларуси, а также приостановление финансирования ряда совместных программ считаем решением, отличным от основополагающих принципов и ценностей олимпизма, не способствующим в полной мере развитию олимпийского движения”, — отметили в НОК республики.

Там считают, что позиция МОК якобы не соответствует объективной оценке усилий НОК Беларуси по исполнению положений Олимпийской хартии, международного и беларусского спортивного законодательства. “В нашей стране созданы все условия для спортсменов, которые ведут планомерную подготовку к главным стартам четырехлетия и будут выступать под государственным флагом на предстоящих Играх”, — заявили в национальном комитете. В его заявлении также говорится, что в Беларуси “всегда открыты к диалогу и готовы принимать меры против любых форм дискриминации, наносящих ущерб олимпийскому движению”. В свою очередь НОК Беларуси призывает руководство МОК “объективно рассматривать ситуацию и положение дел в беларусском спорте”.

В Минске заявили о намерении продолжать “конструктивный диалог с МОК по всем направлениям двусторонней повестки дня”. “В то же время мы оставляем за собой право отстаивать свою позицию перед МОК в соответствии с Олимпийской хартией и международным спортивным правом”, — отметили в НОК Беларуси.

Напомним, Исполком МОК в понедельник наложил временные санкции на руководство НОК Беларуси. Они будут действовать до февраля 2021 года, когда должны пройти очередные выборы руководства национальной структуры. Решение не отразится на спортсменах, которые сохранили право представлять свою страну на Играх. МОК запретил членам исполкома НОК республики принимать участие во всех его мероприятиях, включая Олимпиады. Решение, в частности, распространяется на президента НОК Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко, являющегося первым вице-президентом этой структуры и отвечающего за ее оперативную деятельность, и члена исполкома НОК Дмитрия Баскова, против которого были выдвинуты конкретные обвинения.

МОК ввел санкции по итогам расследования в отношении руководства НОК Беларуси, начатого 25 ноября на основании жалоб, поступивших от местных спортсменов после августовских выборов президента республики. В заявлениях говорилось о том, что спортсмены лишаются мест в национальных командах и возможности выступать на соревнованиях по причине несогласия с итогами выборов, на которых, согласно заключению ЦИК, победил Лукашенко.

Во вторник президент заявил, как передавало агентство БелТА, что оспорит в суде решение МОК о введении санкций в отношении руководства Национального олимпийского комитета республики, в том числе против него самого как главы этой структуры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спортНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы