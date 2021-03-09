МОК не визнав сина Лукашенка главою НОК Білорусі та ввів ряд санкцій: Мінськ відреагував

Деталі

“Переконані, що дане рішення носить суто політичний характер, тим самим порушуючи принцип „спорту поза політикою“. Дії Міжнародного олімпійського комітету не мають під собою доказової бази, засновані на суб’єктивізмі і політиці „подвійних стандартів“, завдаючи тим самим шкоду репутації олімпійського руху на міжнародній спортивній арені”, — наголошується в заяві.

При цьому в тексті вказано, що: “Національний олімпійський комітет Республіки Білорусь з повагою ставиться до будь-яких рішень Міжнародного олімпійського комітету і прийняв до відома постанову Виконкому МОК від 8 березня поточного року. У той же час ми неодноразово заявляли про дотримання Олімпійської хартії, олімпійських ідеалів і цінностей, дотримуючись їх з моменту свого створення. Це підтверджує, зокрема, проведена спільно з Міжнародним олімпійським комітетом і зазначена в його рішенні конструктивна робота зі зміни Статуту нашої організації у відповідності зі стандартами належного врядування та рекомендаціями МОК”.

Контекст

Міжнародний олімпійський комітет не визнав Віктора Лукашенко новим президентом Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі.

МОК вирішив призупинити всі обговорення про проведення всіх можливих заходів за участю МОК на території Білорусі, а також призупинити всі фінансові виплати, призначені НОК Білорусі, за винятком виплат, пов’язаних зі стипендіями спортсменів і підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійських ігор. МОК не буде запрошувати і надавати акредитації на Олімпійські ігри високопоставленим держслужбовцям Білорусі для участі в Олімпійських іграх.

26 лютого Віктор Лукашенко був обраний Олімпійським зборами на пост президента НОК Білорусі.

У грудні 2020 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Олександру і Віктору Лукашенко відвідувати заходи МОК, в тому числі Олімпійські ігри. Таке рішення було прийнято через переслідування білоруських спортсменів з політичних мотивів.