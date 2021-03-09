МОК не визнав сина Лукашенка главою НОК Білорусі та ввів ряд санкцій: Мінськ відреагував

ukru
21:00 • 34663 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 74536 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 60622 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101357 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 69229 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97939 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116730 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144763 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184241 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312426 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 104320 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 102225 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105990 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101484 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 97855 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 61187 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312427 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246368 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 340024 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333450 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64777 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110249 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111026 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107980 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121410 перегляди
Актуальне
МОК не визнав сина Лукашенка главою НОК Білорусі та ввів ряд санкцій: Мінськ відреагував

МОК не визнав сина Лукашенка главою НОК Білорусі та ввів ряд санкцій: Мінськ відреагував

Київ • УНН

 • 20819 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Національний олімпійський комітет (НОК) Білорусі вважає “необґрунтованим” рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про невизнання обрання президентом НОК Віктора Лукашенко і членом виконкому комітету Дмитра Баскова, бачачи в ньому політичне підґрунтя. Про це йдеться в заяві НОК Білорусі, поширеному у вівторок, пише УНН.

Деталі

“Переконані, що дане рішення носить суто політичний характер, тим самим порушуючи принцип „спорту поза політикою“. Дії Міжнародного олімпійського комітету не мають під собою доказової бази, засновані на суб’єктивізмі і політиці „подвійних стандартів“, завдаючи тим самим шкоду репутації олімпійського руху на міжнародній спортивній арені”, — наголошується в заяві.

При цьому в тексті вказано, що: “Національний олімпійський комітет Республіки Білорусь з повагою ставиться до будь-яких рішень Міжнародного олімпійського комітету і прийняв до відома постанову Виконкому МОК від 8 березня поточного року. У той же час ми неодноразово заявляли про дотримання Олімпійської хартії, олімпійських ідеалів і цінностей, дотримуючись їх з моменту свого створення. Це підтверджує, зокрема, проведена спільно з Міжнародним олімпійським комітетом і зазначена в його рішенні конструктивна робота зі зміни Статуту нашої організації у відповідності зі стандартами належного врядування та рекомендаціями МОК”.

Контекст

Міжнародний олімпійський комітет не визнав Віктора Лукашенко новим президентом Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі.

МОК вирішив призупинити всі обговорення про проведення всіх можливих заходів за участю МОК на території Білорусі, а також призупинити всі фінансові виплати, призначені НОК Білорусі, за винятком виплат, пов’язаних зі стипендіями спортсменів і підготовкою білоруських спортсменів до Олімпійських ігор. МОК не буде запрошувати і надавати акредитації на Олімпійські ігри високопоставленим держслужбовцям Білорусі для участі в Олімпійських іграх.

26 лютого Віктор Лукашенко був обраний Олімпійським зборами на пост президента НОК Білорусі.

У грудні 2020 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив Олександру і Віктору Лукашенко відвідувати заходи МОК, в тому числі Олімпійські ігри. Таке рішення було прийнято через переслідування білоруських спортсменів з політичних мотивів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79