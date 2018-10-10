Модернизированный БТР-70 представили на выставке в Киеве

“ГП „Житомирский бронетанковый завод“, входящее в состав ГК „Укроборонпром“, за собственные оборотные средства разработал модернизацию бронетранспортера БТР-70”, — говорится в сообщении.

Благодаря новым двигателям GM-6.2 общая мощность БТР-70Д выросла до 290 л.с., что на 50 л.с. больше обычного БТР-70, а максимальная скорость — на 20 км/ч больше, до 100 км/ч. Ремоторизацией значительно повысила удельную мощность БТР, его мобильность на поле боя и надежность боевой машины.

Также 11,6-тонный БТР-70Д (GM) оснащен новым боевым модулем “Дельта”, вооруженный 23-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом. Новый боевой модуль по своему вооружению превышает штатное вооружение БТР-70, на который установлен 14,5-мм и 7,62-мм пулеметы. Кроме того, боевой модуль “Дельта” оснащен современной цифровой многофункциональной системой управления огнем с тепловизионной камерой, лазерным дальномером, стабилизатором вооружения и системой захвата и сопровождения целей. Также, на БТР-70Д могут быть установлены иные боевые модули, в зависимости от желания заказчика.

“В общем, БТР-70Д (GM), по сравнению с обычным БТР-70, стоящий на вооружении Вооруженных Сил Украины, имеет мощное вооружение, двигатель, большую скорость и лучшую маневренность на поле боя. А использование современных боевых модулей позволяет значительно повысить точность и эффективность огня при любых погодных условиях и времени суток”, — отметили в “Укроборонпроме”.

Напомним, в Киеве на международной выставке “Оружие и безопасность” Государственный концерн “Укроборонпром” представил украинский ракетную систему залпового огня “Берест”, которая имеет должен стать альтернативой советской РСЗО “Град”. Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает УНН.

Как сообщал УНН, с начала года украинскими предприятиями в соответствии с государственного оборонного заказа было произведено и модернизировано более 2000 единиц вооружения и военной техники.