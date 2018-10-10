Модернізований БТР-70 представили на виставці у Києві

“ДП „Житомирський бронетанковий завод“, що входить до складу ДК „Укроборонпром“, за власні обігові кошти розробив модернізацію бронетранспортера БТР-70”, — йдеться у повідомленні.

Завдяки новим двигунам GM-6.2 загальна потужність БТР-70Д зросла до 290 к.с., що на 50 к.с. більше за звичайний БТР-70, а максимальна швидкість — на 20 км/год більше, до 100 км/год. Ремоторизація значно підвищила питому потужність БТР, його мобільність на полі бою та надійність бойової машини.

Також 11,6-тонний БТР-70Д(GM) оснащений новим бойовим модулем “Дельта”, який озброєний 23-мм автоматичною гарматою та 7,62-мм кулеметом. Новий бойовий модуль за своїм озброєнням перевищує штатне озброєння БТР-70, на який встановлено 14,5-мм та 7,62-мм кулемети. Окрім того, бойовий модуль “Дельта” оснащений сучасною цифровою багатофункціональною системою управління вогнем з тепловізійною камерою, лазерним далекоміром, стабілізатором озброєння та системою захвату та супроводження цілей. Також, на БТР-70Д можуть бути встановлені інші бойові модулі, в залежності від бажання замовника.

“Загалом, БТР-70Д(GM), у порівнянні із звичайним БТР-70, що стоїть на озброєнні Збройних Сил України, має потужніше озброєння, двигун, більшу швидкість та кращу маневреність на полі бою. А використання сучасних бойових модулів дозволяє значно підвищити точність та ефективність вогню за будь-яких погодних умов та часу доби”, — зазначили в “Укроборонпромі”.

Нагадаємо, у Києві на міжнародній виставці “Зброя та Безпека” Державний концерн “Укроборонпром” презентував українську ракетну систему залпового вогню “Берест”, яка має має стати альтернативою радянській РСЗВ “Град”. Про це повідомляє прес-служба концерну, передає УНН.

Як повідомляв УНН, із початку року українськими підприємствами відповідно до державного оборонного замовлення було вироблено та модернізовано понад 2000 одиниць озброєння та військової техніки.