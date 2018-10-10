Модернізований БТР-70 представили на виставці у Києві

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53679 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 100169 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 138468 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115171 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 107540 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113138 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137886 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75047 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83524 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176210 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
81 %
750 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 24508 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33565 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26382 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 25060 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 31294 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 138468 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137886 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176210 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515238 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594871 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 4813 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 25060 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26382 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33565 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58790 перегляди
Актуальне
Модернізований БТР-70 представили на виставці у Києві

Модернізований БТР-70 представили на виставці у Києві

Київ • УНН

 • 21586 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Житомирський бронетанковий завод представив у Києві на міжнародній виставці “Зброя та Безпека” модернізований радянський БТР-70. Про це повідомляє прес-служба ДК “Укроборонпром”, передає УНН.

“ДП „Житомирський бронетанковий завод“, що входить до складу ДК „Укроборонпром“, за власні обігові кошти розробив модернізацію бронетранспортера БТР-70”, — йдеться у повідомленні.

Завдяки новим двигунам GM-6.2 загальна потужність БТР-70Д зросла до 290 к.с., що на 50 к.с. більше за звичайний БТР-70, а максимальна швидкість — на 20 км/год більше, до 100 км/год. Ремоторизація значно підвищила питому потужність БТР, його мобільність на полі бою та надійність бойової машини.

Також 11,6-тонний БТР-70Д(GM) оснащений новим бойовим модулем “Дельта”, який озброєний 23-мм автоматичною гарматою та 7,62-мм кулеметом. Новий бойовий модуль за своїм озброєнням перевищує штатне озброєння БТР-70, на який встановлено 14,5-мм та 7,62-мм кулемети. Окрім того, бойовий модуль “Дельта” оснащений сучасною цифровою багатофункціональною системою управління вогнем з тепловізійною камерою, лазерним далекоміром, стабілізатором озброєння та системою захвату та супроводження цілей. Також, на БТР-70Д можуть бути встановлені інші бойові модулі, в залежності від бажання замовника.

“Загалом, БТР-70Д(GM), у порівнянні із звичайним БТР-70, що стоїть на озброєнні Збройних Сил України, має потужніше озброєння, двигун, більшу швидкість та кращу маневреність на полі бою. А використання сучасних бойових модулів дозволяє значно підвищити точність та ефективність вогню за будь-яких погодних умов та часу доби”, — зазначили в “Укроборонпромі”.

Нагадаємо, у Києві на міжнародній виставці “Зброя та Безпека” Державний концерн “Укроборонпром” презентував українську ракетну систему залпового вогню “Берест”, яка має має стати альтернативою радянській РСЗВ “Град”. Про це повідомляє прес-служба концерну, передає УНН.

Як повідомляв УНН, із початку року українськими підприємствами відповідно до державного оборонного замовлення було вироблено та модернізовано понад 2000 одиниць озброєння та військової техніки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,444.40
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.40
Ethereum
$2,077.15