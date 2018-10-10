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У Києві презентовано українську систему ракетно-залпового вогню

У Києві презентовано українську систему ракетно-залпового вогню

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У Києві на міжнародній виставці “Зброя та безпека” Державний концерн “Укроборонпром” презентував українську ракетну систему залпового вогню “Берест”, яка має стати альтернативою радянській РСЗВ “Град”. Про це повідомляє прес-служба концерну, передає УНН.

“ДП “Шепетівський ремонтний завод”, що входить до складу ДК “Укроборонпром”, за власні обігові кошти здійснив глибоку модернізацію 122-мм реактивної системи залпового вогню, у виробництві якої використовуються лише українські комплектуючі. Нова бойова машина отримала назву БМ-21 УМ “Берест” і вперше демонструється на міжнародній виставці “Зброя та Безпека”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, “Берест” призначений для заміни БМ-21 “Град”, що стоїть на озброєнні Збройних Сил України. Використання сучасних цифрових технологій та нове шасі вітчизняного виробництва надають “Бересту” ключові бойові та експлуатаційні переваги, які значно розширюють бойові можливості РСЗВ.

Ще однією особливістю нової РСЗВ є збільшення потужності залпу до 50 реактивних снарядів, замість 40 у “Граді”. Більша потужність дозволяє гарантовано знищувати противника та оперативно розподіляти вогонь між різними цілями.

Варто зазначити, що комплекс “Берест” встановлений на новому шасі від “КрАЗ” — 5401НЕ з колісною формулою 4×4. Нове шасі має зручне в експлуатації компонування “кабіна над двигуном” та обладнане дворядною 4-х дверною кабіною, яка дозволяє зручно розмістити розрахунок та всю необхідну апаратуру управління вогнем.

“Загалом, „Берест“, у порівнянні із „Градом“, має більшу потужність залпу, точність ведення вогню, інтеграцію у цифрові системи управління та наведення артилерії, більшу мобільність та потребує менше часу для відкриття вогню. Враховуючи те, що всі компоненти для „Бересту“ вироблені в Україні, вдалось значно зменшити її вартість у порівнянні із аналогами. Нова та більш ефективна система, у випадку замовлення, здатна повністю замінити „Гради“, значно розширивши бойові можливості українських артилеристів”, — наголосили в “Укроборонпромі”.

Нагадаємо, з початку року українськими підприємствами відповідно до державного оборонного замовлення було вироблено та модернізовано понад 2000 одиниць озброєння та військової техніки.

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