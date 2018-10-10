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В Киеве презентовали украинскую систему ракетно-залпового огня

В Киеве презентовали украинскую систему ракетно-залпового огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. В Киеве на международной выставке “Оружие и безопасность” Государственный концерн “Укроборонпром” представил украинскую ракетную систему залпового огня “Берест”, которая должна стать альтернативой советской РСЗО “Град”. Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает УНН.

“ДП “Шепетовский ремонтный завод” , входящее в состав ГК “Укроборонпром”, за собственные оборотные средства совершил глубокую модернизацию 122-мм реактивной системы залпового огня, в производстве которой используются только украинские комплектующие. Новая боевая машина получила название БМ-21 УМ “Берест” и впервые демонстрируется на международной выставке “Оружие и безопасность”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, “Берест” предназначен для замены БМ-21 “Град”, стоящий на вооружении Вооруженных Сил Украины. Использование современных цифровых технологий и новое шасси отечественного производства предоставляют “Бересту” ключевые боевые и эксплуатационные преимущества, которые значительно расширяют боевые возможности РСЗО.

Еще одной особенностью новой РСЗО является увеличение мощности залпа до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в “Граде”. Большая мощность позволяет гарантированно уничтожать противника и оперативно распределять огонь между различными целями.

Стоит отметить, что комплекс “Берест” установленный на новом шасси от “КрАЗ” — 5401НЕ с колесной формулой 4×4. Новое шасси имеет удобную в эксплуатации компоновку “кабина над двигателем” и оборудовано двухрядной 4-х дверной кабиной, которая позволяет удобно разместить расчет и всю необходимую аппаратуру управления огнем.

“В общем, „Берест“, по сравнению с „Градом“, имеет большую мощность залпа, точность ведения огня, интеграцию в цифровые системы управления и наведения артиллерии, большую мобильность и требует меньше времени для открытия огня. Учитывая то, что все компоненты для „Береста“ произведены в Украине, удалось значительно уменьшить её стоимость по сравнению с аналогами. Новая и более эффективная система, в случае заказа, способна полностью заменить „Грады“, значительно расширив боевые возможности украинских артиллеристов”, — отметили в “Укроборонпроме”.

Напомним, с начала года украинскими предприятиями в соответствии с государственного оборонного заказа было произведено и модернизировано более 2000 единиц вооружения и военной техники.

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