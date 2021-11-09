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Moderna добивается одобрения в ЕС вакцины от Covid-19 для детей 6-11 лет

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 ноября. УНН. Компания Moderna подала заявку в регуляторный орган Европейского Союза по вопросам медицины для одобрения вакцины против Covid-19 для детей в возрасте от 6 до 11 лет, информирует УНН.

Moderna добивается одобрения в ЕС вакцины от Covid-19 для детей 6-11 лет

Детали

Доза для двух инъекций, введенных с интервалом в четыре недели, была скорректирована до 50 микрограммов по сравнению со 100 микрограммами для пациентов старшего возраста.

"Мы рады объявить о представлении этого варианта в EMA, - сказал в заявлении генеральный директор Moderna Стефан Бансель. - Это наше первое заявление об использовании нашей вакцины в этой возрастной группе".

Вакцина Moderna в настоящее время разрешена для подростков от 12 лет и старше в Европе.

Но несколько стран, в том числе Франция в понедельник, посоветовали не использовать ее людям моложе 30 лет из-за опасений относительно риска миокардита или воспаления сердечной мышцы.

Редкие побочные эффекты были обнаружены у подростков и молодых людей, особенно у мужчин.

Добавим

В конце прошлого месяца Moderna сообщила о положительных результатах клинических испытаний на детях в возрасте от 6 до 11 лет, когда вакцина вызвала сильный иммунный ответ с выявлением "надежных" уровней нейтрализующих антител.

EMA также рассматривает данные компании Pfizer, которая подала заявку на одобрение в Европе собственной вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Вакцина Pfizer уже лицензирована для использования у детей младшего возраста в Соединенных Штатах, где Moderna разрешена только для детей в возрасте от 18 лет.

В конце октября Moderna объявила, что отложит подачу заявки на одобрение в США для детей от 6 до 11 лет, пока FDA не завершит рассмотрение для возрастной группы 12-17 лет, что может продлиться до января.

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