Франція не рекомендує вакцинувати Moderna проти COVID-19 осіб до 30 років, через ризик серцевих проблем

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Haute Autorite de Sante (HAS), яка не має юридичних повноважень забороняти або ліцензувати ліки, але виступає радником французького сектору охорони здоров’я, назвала "дуже рідкісні" ризики, пов’язані з міокардитом, хворобою серця, яка виявилася в останніх даних щодо вакцини Moderna та у французькому дослідженні, опублікованому в понеділок.

"У популяції віком до 30 років цей ризик приблизно в п’ять разів нижчий із уколом Comirnaty від Pfizer порівняно з вакциною Spikevax від Moderna", – йдеться у висновку HAS, опублікованому в понеділок.

Рішення в Парижі було прийнято після того, як регулятори в кількох інших країнах, включаючи Канаду, Фінляндію та Швецію, також зайняли більш пильну позицію щодо Spikevax та проблем безпеки серця, які стосуються молодих людей.

Французький HAS заявив, що його рекомендація, яка буде застосовуватися незалежно від використання вакцини як першої, другої або третьої "допоміжної" дози, і буде дійсна, поки не буде відомо більше наукових висновків з цього питання.

Однак для осіб старше 30 років влада чітко рекомендувала використовувати вакцину Moderna, заявляючи, що її ефективність дещо вища.

Додамо

Минулого місяця регулятор Європейського Союзу з питань лікарських засобів EMA схвалив ревакцину Moderna для всіх вікових груп старше 18 років принаймні через шість місяців після другої дози.

Раніше цього року EMA заявила, що виявила можливий зв’язок між дуже рідкісним запальним захворюванням серця і вакцинами проти COVID-19 Pfizer і Moderna.

Однак, за даними EMA, переваги обох вакцин мРНК у запобіганні COVID-19 продовжують переважувати ризики.