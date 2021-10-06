Швеція і Данія припиняють вакцинацію Moderna COVID-19 для молодших вікових груп

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Шведське агентство охорони здоров'я заявило в середу, що призупинить використання вакцини Moderna для людей, що народилися в 1991 році, і після того, як дані вказали на зростання випадків міокардиту і перикардиту (запалення серця або його внутрішньої оболонки) серед молодих людей, які були вакциновані.

"Зв'язок особливо очевидний, коли справа доходить до вакцини Moderna Spikevax, особливо після другої дози", - йдеться в заяві агентства охорони здоров'я країни.

Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл, заявив, що агентство охорони здоров'я продовжить "уважно стежити за ситуацією і діяти швидко, щоб вакцинація проти COVID-19 завжди була максимально безпечною і в той же час забезпечувала ефективний захист" від хвороби.

Датське управління охорони здоров'я заявило в середу, що в Данії людям у віці до 18 років не буде пропонуватися вакцина Moderna з міркувань обережності.

Норвегія заявила, що рідкісні побічні ефекти можуть бути більш частими у хлопчиків і в молодих чоловіків в основному після отримання другої дози.

В заяві говориться, що дані, зібрані в чотирьох скандинавських країнах, показують, що існує підозра на підвищений ризик серцевого запалення при вакцинації щепленнями Moderna, хоча кількість випадків серцевого запалення залишається дуже низьким.

Попередні дані скандинавського дослідження були відправлені в комітет з побічних реакцій Європейського агентства з лікарських засобів (EMA) і тепер будуть оцінені.

Швеція і Данія заявили, що тепер вони рекомендують вакцину Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Представник фінського охорони здоров'я повідомив, що Фінляндія планує опублікувати рішення в четвер.

Додамо

EMA схвалив використання вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech в травні, а вакцину Spikevax від Moderna схвалили для дітей старше 12 років в липні.