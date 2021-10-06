Швеция и Дания прекращают вакцинацию Moderna COVID-19 для младших возрастных групп

Детали

Шведское агентство здравоохранения заявило в среду, что приостановит использование вакцины Moderna для людей, родившихся в 1991 году, и после того, как данные указали на рост случаев миокардита и перикардита (воспаление сердца или его внутренней оболочки) среди молодых людей, которые были вакцинированы.

"Связь особенно очевидна, когда дело доходит до вакцины Moderna Spikevax, особенно после второй дозы", - говорится в заявлении агентства здравоохранения страны.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, заявил, что агентство здравоохранения продолжит "внимательно следить за ситуацией и действовать быстро, чтобы вакцинация против COVID-19 всегда была максимально безопасной и в то же время обеспечивала эффективную защиту" от болезни.

Датское управления здравоохранения заявило в среду, что в Дании людям в возрасте до 18 лет не будет предлагаться вакцина Moderna из соображений предосторожности.

Норвегия заявила, что редкие побочные эффекты могут быть более частыми у мальчиков и у молодых мужчин в основном после получения второй дозы.

В заявлении говорится, что данные, собранные в четырех скандинавских странах, показывают, что существует подозрение на повышенный риск сердечного воспаления при вакцинации прививками Moderna, хотя количество случаев сердечного воспаления остается очень низким.

Предварительные данные скандинавского исследования были отправлены в комитет с побочных реакций Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) и теперь будут оценены.

Швеция и Дания заявили, что теперь они рекомендуют вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Представитель финского здравоохранения сообщил, что Финляндия планирует опубликовать решение в четверг.

Добавим

EMA одобрило использование вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech в мае, а вакцину Spikevax от Moderna одобрили для детей старше 12 лет в июле.