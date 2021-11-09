Франция не рекомендует вакцинировать Moderna против COVID-19 людей до 30 лет, из-за риска сердечных проблем

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Haute Autorite de Sante (HAS), которая не имеет юридических полномочий запрещать или лицензировать лекарства, но выступает советником французского сектора здравоохранения, назвала "очень редкие" риски, связанные с миокардитом, пороком сердца, которые оказалась в последних данных относительно вакцины Moderna и во французском исследовании, опубликованном в понедельник.

"В популяции в возрасте до 30 лет этот риск примерно в пять раз ниже с уколом Comirnaty от Pfizer по сравнению с вакциной Spikevax от Moderna", - говорится в заключении HAS, опубликованном в понедельник.

Решение в Париже было принято после того, как регуляторы в нескольких других странах, включая Канаду, Финляндию и Швецию, также заняли более пристальную позицию по отношению к Spikevax и проблем безопасности сердца, которые касаются молодых людей.

Французский HAS заявил, что его рекомендация, которая будет применяться независимо от использования вакцины как первой, второй или третьей "вспомогательной" дозы, и будет действительна, пока не будет известно больше научных выводов по этому вопросу.

Однако для лиц старше 30 лет власти четко рекомендовали использовать вакцину Moderna, заявляя, что ее эффективность несколько выше.

Добавим

В прошлом месяце регулятор Европейского Союза по лекарственным средствам EMA одобрил ревакцину Moderna для всех возрастных групп старше 18 лет по крайней мере через шесть месяцев после второй дозы.

Ранее в этом году EMA заявила, что обнаружила возможную связь между очень редким воспалительным заболеванием сердца и вакцинами против COVID-19 Pfizer и Moderna.

Однако, по данным EMA, преимущества обеих вакцин мРНК в предотвращении COVID-19 продолжают перевешивать риски.