Moderna домагається схвалення в ЄС вакцини від Covid-19 для дітей 6-11 років

Деталі

Дозу для двох ін’єкцій, введених з інтервалом у чотири тижні, було скориговано до 50 мікрограмів у порівнянні зі 100 мікрограмами для пацієнтів старшого віку.

"Ми раді оголосити про подання цього варіанту до EMA, – сказав у заяві генеральний директор Moderna Стефан Бансель. - Це наша перша заява про використання нашої вакцини в цій віковій групі".

Вакцина Moderna наразі дозволена для підлітків від 12 років і старше в Європі.

Але кілька країн, у тому числі Франція в понеділок, порадили не використовувати її людям молодше 30 років через побоювання щодо ризику міокардиту або запалення серцевого м’яза.

Рідкісні побічні ефекти були виявлені у підлітків і молодих людей, особливо у чоловіків.

Додамо

Наприкінці минулого місяця Moderna повідомила про позитивні результати клінічних випробувань на дітях віком від 6 до 11 років, коли вакцина викликала сильну імунну відповідь із виявленням "надійних" рівнів нейтралізуючих антитіл.

EMA також розглядає дані компанії Pfizer, яка подала заявку на схвалення в Європі власної вакцини для дітей віком від 5 до 11 років.

Вакцина Pfizer вже ліцензована для використання у дітей молодшого віку в Сполучених Штатах, де Moderna дозволена лише для дітей віком від 18 років.

Наприкінці жовтня Moderna оголосила, що відкладе подачу заявки на схвалення в США для дітей від 6 до 11 років, поки FDA не завершить розгляд для вікової групи 12-17 років, що може тривати до січня.