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Мобильные операторы заплатят 2,8 млрд грн по результатам аукциона радиочастот: лицензии распределили на 15 лет

Мобильные операторы заплатят 2,8 млрд грн по результатам аукциона радиочастот: лицензии распределили на 15 лет

Киев  •  УНН

 • 639 просмотра

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НКЭК провел аукцион по продаже лицензий на радиочастотный спектр операторам Vodafone, Kyivstar и Lifecell. Операторы установят 1500 новых базовых станций и обеспечат быстрое восстановление связи на деоккупированных территориях.

Телеком-регулятор НКЕК провел аукцион по продаже лицензий на радиочастотный спектр, по результатам которого госбюджет получил 2,8 миллиарда гривен. Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины, пишет УНН.

Детали

По результатам аукциона по продаже лицензий на радиочастотный спектр Vodafone, Kyivstar и Lifecell заплатят более 2,8 млрд грн в госбюджет за пользование частотами, а государство предоставит лицензии на 15 лет.

Отмечается, что аукцион частот - важное событие не только для рынка мобильной связи, но и для каждого украинца.

От связи зависит комфортная жизнь людей, функционирование цифрового государства и даже ведение войны. А эффективное распределение частот обеспечит постепенное улучшение связи

- добавили в Минцифры. 

Также там напомнили, что лицензии на радиочастотный спектр позволяют обеспечить  украинцев более качественной мобильной связью и интернетом. Прежде всего это:

  • новые базовые станции - минимум 1 500 за два года, из которых 500 - уже в первый год
  • возвращение связи на деоккупированные территории максимум в течение 6 месяцев
  • увеличение покрытия мобильной связью на международных и национальных автодорогах.

Напомним

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает отмену всех повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых к ставкам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Экономика
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