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Рада остаточно ухвалила законопроєкт щодо зміни рентної плати за користування радіочастотним спектром

Рада остаточно ухвалила законопроєкт щодо зміни рентної плати за користування радіочастотним спектром

Київ • УНН

 • 17517 перегляди

Законопроєкт про зміни до Податкового кодексу України щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром пройшов друге читання у парламенті.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає скасування усіх підвищувальних та понижувальних коефіцієнтів, що застосовуються до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №10423 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України

- повідомив Гончаренко.

Він зазначив, що відповідне рішення підтримали 294 депутатів.

Доповнення

Законопроєкт №10423 був ухвалений за основу у квітні. Зокрема, документ передбачає відмінити усі підвищувальні та понижувальні коефіцієнти, що застосовуються до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

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