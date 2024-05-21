Рада остаточно ухвалила законопроєкт щодо зміни рентної плати за користування радіочастотним спектром
Київ • УНН
Законопроєкт про зміни до Податкового кодексу України щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром пройшов друге читання у парламенті.
Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає скасування усіх підвищувальних та понижувальних коефіцієнтів, що застосовуються до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.
Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт №10423 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо рентної плати за користування радіочастотним спектром (радіочастотним ресурсом) України
Він зазначив, що відповідне рішення підтримали 294 депутатів.
Доповнення
Законопроєкт №10423 був ухвалений за основу у квітні. Зокрема, документ передбачає відмінити усі підвищувальні та понижувальні коефіцієнти, що застосовуються до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.
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