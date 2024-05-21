Рада окончательно приняла законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает отмену всех повышающих и понижающих коэффициентов, применяемых к ставкам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины. Об этом пишет УНН с ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Рада во втором чтении приняла законопроект №10423 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно рентной платы за пользование радиочастотным спектром (радиочастотным ресурсом) Украины - сообщил Гончаренко.

Он отметил, что соответствующее решение поддержали 294 депутатов.

Дополнение

Законопроект №10423 был принят за основу в апреле. В частности, документ предусматривает отменить все повышающие и понижающие коэффициенты, применяемые к ставкам рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

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