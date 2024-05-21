В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Рада окончательно приняла законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром
Заседание Рады на сегодня завершено из-за блокирования трибуны нардепами
Значительного усиления группировки войск рф на Харьковском направлении не зафиксировано - Волошин
"Налог на бездетность" отменяется: после шквала критики нардеп обещает отозвать свой одиозный законопроект
Рада поддержала реформу автострахования: что известно
В ЕС одобрили использование доходов от замороженных российских активов для Украины
Силы обороны пытаются вытеснить полностью россиян в направлении Глубокого и в районе Волчанска
Зеленский: Румыния подтвердила участие в Саммите мира, готовит новую военную помощь, договорились ускориться с соглашением по безопасности
Подделывали документы для "легализации" за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий
В Донецкой области разоблачили правоохранителей, которые безосновательно насчитали подчиненным почти 3 миллиона боевых доплат
Популярные
Воздушные Силы сбили 28 из 29 ударных российских дронов
"За наличку не можем зерно продать": Кипер рассказал, как увеличил валютную выручку с 15 млрд до 60 млрд грн
21 мая: Международный день чая, Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
Глава Пентагона рассказал о стратегической ошибке Путина
Байден не считает действия Израиля в секторе Газа геноцидом
Публикации
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности
Рада окончательно приняла законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром
Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно рентной платы за пользование радиочастотным спектром прошел второе чтение в парламенте.
Заседание Рады на сегодня завершено из-за блокирования трибуны нардепами
Заседание Рады было завершено из-за блокирования трибуны. Парламентарии требовали создания временно-следственной комиссии по вопросам фортификаций, а также поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП.
Значительного усиления группировки войск рф на Харьковском направлении не зафиксировано - Волошин
У северных границ Харьковской области развернута большая группировка российско-оккупационных войск, но значительных подкреплений на Харьковском направлении не зафиксировано.
"Налог на бездетность" отменяется: после шквала критики нардеп обещает отозвать свой одиозный законопроект
Народный депутат Сергей Гривко отзывает законопроект №11264, который предлагал ввести новый налог для бездетных украинцев, после того, как столкнулся с негативной реакцией общества.
Рада поддержала реформу автострахования: что известно
Парламент принял закон, который постепенно увеличивает суммы автострахования до уровня ЕС, вводит быстрые выплаты для обанкротившихся страховщиков, прямое урегулирование за повреждение транспортных средств и расширяет использование "европейского протокола" для подачи заявлений без участия полиции.
В ЕС одобрили использование доходов от замороженных российских активов для Украины
Европейский Союз одобрил использование поступлений от замороженных российских активов на сумму до 3 миллиардов евро в этом году на поддержку Украины, из которых 90% будет выделено на военную помощь, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
Силы обороны пытаются вытеснить полностью россиян в направлении Глубокого и в районе Волчанска
Украинские войска отбивают российские атаки под Липцами на Харьковщине и пытаются полностью вытеснить российские оккупационные войска из районов Глубокого и Волчанска.
Зеленский: Румыния подтвердила участие в Саммите мира, готовит новую военную помощь, договорились ускориться с соглашением по безопасности
Президент Зеленский обсудил оборонные потребности Украины с президентом Румынии Йоханнисом, поблагодарил Румынию за военную помощь и договорился ускорить работу над двусторонним соглашением о безопасности.
Подделывали документы для "легализации" за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий
Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили преступную организацию, которая массово подделывала и продавала документы Украины и ЕС для "легализации" за рубежом, задержав 9 ее членов и разоблачив подпольные типографии в арендованных квартирах и домах.
В Донецкой области разоблачили правоохранителей, которые безосновательно насчитали подчиненным почти 3 миллиона боевых доплат
В Донецкой области разоблачены четыре правоохранителя, которые незаконно начисляли и выплачивали боевые надбавки подчиненным, нанеся государству ущерб на сумму более 2,6 миллиона гривен.