Мобильные котельные и альтернативные электростанции: в Мининфраструктуры рассказали, как будут восстанавливать энергосистему на Харьковщине

Для ликвидации последствий российской атаки на энергосистему Харьковщины в регионе планируют децентрализацию всех мощностей и создание альтернативной сети с газотурбинных электростанций и мобильных котельных. Об этом заявили в Министерстве развития общин, территории и инфраструктуры Украины, передает УНН.

Детали

Команда Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины инициировала встречу с представителями дипломатических миссий, международных правительственных и неправительственных организаций по ситуации в энергосистеме Харьковщины.

Во встрече также приняли участие городской голова Харькова Игорь Терехов и председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, которые лично рассказали участникам о состоянии энергосистемы региона после массированного ракетного удара россиян 22 марта.

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Отмечается, что в результате ракетных атак более 200 тысяч жителей региона остаются без стабильного электроснабжения. Также в регионе появились проблемы с централизованным водоснабжением и водоотводом.

Команда Министерства совместно с местными властями уже подготовила план действий, который позволит нормально функционировать одному из крупнейших городов Украины. Он предусматривает децентрализацию энерго- и теплогенерирующих мощностей. В регионе уже установлены и работают 6 когенерационных установок, нужно установить дополнительные. Также прорабатываем альтернативную сеть - газотурбинные электростанции и мобильные котельные. Понимаем потребность и необходимую мощность - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По его словам, Украина рассчитывает на помощь от партнеров, которая крайне важна для будущего выживания не только Харькова, но и Украины.

Кубраков также поблагодарил Посла Дании в Украине Олле Эгберга Миккельсена, директора Миссии USAID в Украине Джеймса Хоупа, постоянного представителя JICA в Украине Сатоши Сугимото, которые приняли участие во встрече по ситуации в энергосистеме Харьковщины.

Дополнение

В Мининфраструктуры рассказали, что благодаря Проекту энергетической безопасности USAID в сотрудничестве с Министерством, уже закуплено 91 когенерационную установку для 32 городов Украины и двух университетов.

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Как пояснили в министерстве, сеть когенерационных установок позволяет городам иметь бесперебойное теплоснабжение в условиях аварийных или плановых отключений электроэнергии.

Запуск в работу всех установок, мощностью от 50 кВт до 1500 кВт, обеспечит стабильное теплоснабжение для более 1 млн. жителей многоквартирных домов и около 1000 социальных объектов. Сейчас рассматривается вопрос перераспределения установок в регионы, где ситуация с генерацией энергии является критической.

Напомним,

Городской голова Игорь Терехов заявил, что приоритетом в подготовке Харькова к следующему отопительному сезону станет уход от централизованного отопления.