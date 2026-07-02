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Многодетный отец умер на следующий день после мобилизации - омбудсмен требует полную информацию от Львовского ТЦК

Киев • УНН

 • 1162 просмотра

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился во Львовский ТЦК в связи со смертью военнослужащего, который умер на следующий день после мобилизации. Родственники обнаружили на теле множественные гематомы и травмы, а причиной смерти указана кардиомиопатия.

Многодетный отец умер на следующий день после мобилизации - омбудсмен требует полную информацию от Львовского ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился во Львовский областной ТЦК и СП по поводу обстоятельств смерти военнослужащего, который, по словам семьи, умер на следующий день после мобилизации. Об этом Лубинец сообщил в Telegram, передает УНН.

По словам омбудсмена, к его представителю во Львовской области Тарасу Подвирному поступила информация о противоречивых обстоятельствах смерти военнослужащего, а впоследствии семья умершего подала официальное обращение.

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Как сообщила дочь мужчины, 13 июня 2026 года ее отца мобилизовали работники Шептицкого районного ТЦК и СП, а уже на следующий день он умер.

По словам Лубинца, обстоятельства дела вызывают ряд вопросов. Семья утверждает, что ее не уведомили ни о смерти мужчины, ни об открытии уголовного производства. Также, по их словам, тело почти 12 суток находилось в морге, а во время осмотра они обнаружили многочисленные телесные повреждения, в частности гематомы в области печени и селезенки, а также травмы конечностей.

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Кроме того, омбудсмен обратил внимание, что в заключении судебно-медицинского исследования указана гипертрофическая кардиомиопатия как причина смерти, хотя перед мобилизацией военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к военной службе. По словам семьи, ей также отказывали в предоставлении информации и процессуальных документов.

В связи с этим представитель Лубинца во Львовской области направил официальный запрос во Львовский областной ТЦК и СП с требованием предоставить полную информацию обо всех обстоятельствах этого случая.

"Каждая такая история должна быть тщательно проверена. Если были допущены нарушения, каждый причастный должен понести ответственность в рамках закона. Семья имеет право знать правду. А общество должно получить честные и исчерпывающие ответы", – подчеркнул Лубинец.

В то же время омбудсмен заявил о необходимости системной реформы мобилизационных процедур. По его словам, люди не должны быть вынуждены отстаивать свои законные права уже после фактического задержания или мобилизации, а проявления так называемой "бусификации" подрывают доверие граждан к государственным институтам.

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Андрей Тимощенков

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