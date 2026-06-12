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Financial Times

В ТЦК Тернополя удерживают людей с расстройствами психики и инвалидностью, пятерых освободили - Лубинец

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Омбудсмен сообщил о незаконном удержании людей с инвалидностью в ТЦК Тернополя. Надзирателя за мобилизованными обнаружили в состоянии сильного опьянения.

В ТЦК Тернополя удерживают людей с расстройствами психики и инвалидностью, пятерых освободили - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Тернопольском районном и городском ТЦК и СП длительное время удерживают людей с психическими расстройствами и инвалидностью. Об этом он сообщил в Telegram по результатам мониторинговой проверки территориального центра комплектования, передает УНН.

Детали

Как отметил Лубинец, "реформа мобилизации нужна не завтра и не сегодня - она была нужна еще вчера".

Это не популистские заявления или абстрактные разговоры об изменениях. Это выводы людей, которые увидели ситуацию, связанную с бусификацией, собственными глазами

- говорится в сообщении Лубинца.

Омбудсмен добавил: благодаря вмешательству его представителей в Тернопольской области были освобождены 5 человек, не подлежавших мобилизации.

Во время визита в место, где находились мобилизованные украинцы, на тот момент удерживали около 28 человек. Из них 17 письменно обратились ко мне с жалобами на возможные нарушения их прав. То, что мы увидели, возмущает: надзиратель за мобилизованными находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму. Во время общения тет-а-тет люди рассказали о возможных нарушениях при мобилизации, ненадлежащем оформлении документов, а также несоблюдении требований при прохождении ВВК

- заявил Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека также опубликовал кадры условий, в которых находились и находятся люди. Он снова подчеркнул, что ответственность должна быть неотвратимой для всех, независимо от должности или звания.

Напомним

Военная контрразведка Службы безопасности и ГБР разоблачили трех руководителей районных ТЦК Тернопольщины на фальсификации показателей мобилизации в западных областях Украины.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
ТЦК и СП
Служба безопасности Украины
Верховная Рада
Украина