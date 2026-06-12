В ТЦК Тернополя удерживают людей с расстройствами психики и инвалидностью, пятерых освободили - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Тернопольском районном и городском ТЦК и СП длительное время удерживают людей с психическими расстройствами и инвалидностью. Об этом он сообщил в Telegram по результатам мониторинговой проверки территориального центра комплектования, передает УНН.

Как отметил Лубинец, "реформа мобилизации нужна не завтра и не сегодня - она была нужна еще вчера".

Омбудсмен добавил: благодаря вмешательству его представителей в Тернопольской области были освобождены 5 человек, не подлежавших мобилизации.

Во время визита в место, где находились мобилизованные украинцы, на тот момент удерживали около 28 человек. Из них 17 письменно обратились ко мне с жалобами на возможные нарушения их прав. То, что мы увидели, возмущает: надзиратель за мобилизованными находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму. Во время общения тет-а-тет люди рассказали о возможных нарушениях при мобилизации, ненадлежащем оформлении документов, а также несоблюдении требований при прохождении ВВК