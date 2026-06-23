Мужчину со сломанными ребрами и отца ребенка-инвалида удерживали в ТЦК – Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об обнаружении возможных нарушений прав человека во время проверки Николаевского областного ТЦК и СП. По результатам проверки были освобождены шестеро мужчин, которых, по предварительным данным, не имели права удерживать, пишет УНН.

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По словам омбудсмена, проверку начали после обращения родственников мужчины, которому во время мобилизационных мероприятий, вероятно, сломали ребра. После этого семья почти 18 дней не знала о его местонахождении.

Во время визита представителей омбудсмена в сборный пункт Николаевского областного ТЦК и СП были обнаружены факты, которые, по словам Лубинца, свидетельствуют о системных нарушениях прав человека.

Среди освобожденных оказались лица с правом на отсрочку

По информации омбудсмена, среди освобожденных был мужчина со сломанными ребрами, который имеет право на отсрочку, поскольку самостоятельно ухаживает за 80-летней матерью.

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Также среди удерживаемых находился отец ребенка с инвалидностью.

Лубинец сообщил, что во время задержания этого мужчины сотрудник полиции якобы ударил его сына ногой. После инцидента состояние мальчика, который болеет сахарным диабетом, ухудшилось.

По словам омбудсмена, Николаевская областная прокуратура уже начала досудебное расследование по статье о превышении служебных полномочий сотрудниками полиции.

В ГБР и прокуратуру направили сообщение о возможных нарушениях

Кроме того, представители Уполномоченного добились освобождения еще четырех мужчин. Двое из них имеют тяжелые заболевания, один болен вирусным гепатитом, еще один имеет проблемы с коленом.

Подход к мобилизации требует немедленных изменений, так называемой "бусификации" должен быть положен конец – заявил Лубинец.

Как отметил Лубинец, всем освобожденным предоставили возможность оформить документы для отсрочки или пройти дополнительное медицинское обследование.

По инициативе представителя омбудсмена в ГБР и органы прокуратуры направлено сообщение о возможных фактах превышения служебных полномочий, незаконного лишения свободы и оставления человека в опасности со стороны сотрудников полиции и ТЦК.

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