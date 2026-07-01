В Кривом Роге мобилизованного мужчину, который самостоятельно воспитывает 5-летнюю дочь, отпустили домой после того, как ситуация получила общественный резонанс. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

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5-летняя дочь снова с отцом. Благодаря общественному резонансу и совместным усилиям всех неравнодушных в Кривом Роге мобилизованного отца 5-летней девочки отпустили домой. Мой Представитель в Днепропетровской области Алексей Урлаткин лично пообщался с мужчиной. По его словам, его отпустили для решения вопросов касательно ребенка и оформления необходимых документов. Далее держу эту ситуацию на контроле - сообщил Омбудсмен.

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Накануне в Кривом Роге работники ТЦК и СП мобилизовали 34-летнего мужчину, который, по имеющейся информации, самостоятельно воспитывал 5-летнюю дочь. В момент, когда его забрали, девочка находилась в детском саду и была вынуждена остаться фактически с чужим человеком - директором учреждения. По словам чиновницы, отец сам нес ответственность за ребенка после развода и был тем, кто решал всё - от повседневных мелочей до важнейших решений. Кроме того, по имеющейся информации, мужчина дважды обращался по поводу отсрочки, но получил отказ.

Позже на ситуацию отреагировал Омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Я уже поручил моему Представителю в Днепропетровской области Алексею Урлаткину безотлагательно выяснить все обстоятельства этой ситуации. Региональная команда уже направила официальные запросы в Покровско-Терновский районный ТЦК и СП, службу по делам детей исполнительного комитета Криворожского городского совета, а также исполнительные комитеты Терновского и Покровского районных в городе советов - говорится в сообщении чиновника.

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