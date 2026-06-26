В Киеве раскрыли схему оформления фиктивной инвалидности за $30 тысяч - среди подозреваемых руководители ВЛК и МСЭК

Правоохранители раскрыли в Киеве организованную схему, по которой за деньги оформляли фиктивную инвалидность и получали решения медицинских комиссий для уклонения или получения выплат. Среди фигурантов — должностные лица ВВК и МСЭК, а сумма "услуг" достигала 25–30 тысяч долларов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, подозреваемые за деньги оформляли документы о фиктивном лечении "клиентов" в стационаре и диагностировали у них несуществующие тяжелые заболевания. В дальнейшем пациенты направлялись для прохождения медицинской комиссии в определенное лечебное учреждение, где получали инвалидность 2 или 3 группы.

Среди подозреваемых, которые были задействованы в схеме, председатель МСЭК столичной больницы, двое врачей, бывший врач-эксперт Центральной военно-врачебной комиссии МОУ, бывший руководитель одного из районных военкоматов в г. Киеве (ныне – ТЦК и СП), пенсионер и работник налоговой.

Один из подозреваемых, а именно бывший врач-эксперт Центральной военно-врачебной комиссии МОУ, является обвиняемым по делу о вымогательстве 1500$ у раненого ветерана АТО за установление ему инвалидности. Дело слушается в суде.

Во время обысков у подозреваемых изъяты медицинские документы, печати, бланки, техника, а также 100 000$, в частности 85 000$ нашли у председателя МСЭК.

Дополнение

Известно, что преступная схема действовала с 2024 года, в настоящее время устанавливаются другие эпизоды неправомерных действий подозреваемых и их сообщников. Отметим, что инвалидности имеют и военнообязанные сыновья всех подозреваемых.

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