МХП открыл экспорт в Перу

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 39648 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102345 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107257 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134537 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110986 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131937 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102167 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102607 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104452 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102075 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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МХП открыл экспорт в Перу

МХП открыл экспорт в Перу

Киев  •  УНН

 • 16708 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка впервые начал экспорт куриного жира в Перу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что контейнерная партия 60 т куриного жира на данный момент пересекает Атлантику в направлении транзитного порта в Колумбии.

В конечный пункт назначения и разгрузки - порт Каллао в Перу - товар прибудет через 50 дней.

Как сообщил начальник отдела экспорта продуктов переработки МХП Максим Гузев, этому процессу предшествовали долговременные переговоры, аккредитация экспортных мощностей, акцептирование образцов куриного жира в независимых лабораториях Перу, а также исчерпывающий перечень новых исследований в государственных лабораториях Украины.

"МХП всегда ставит амбициозные цели и предоставляет все инструменты для их успешной реализации. Сейчас планы по расширению географии сбыта продуктов животной переработки очень амбициозные, поэтому рычагов для развития экономики Украины в сфере экспортных операций в МХП достаточно", - подчеркнул Гузев.

Справка УНН. МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины. Крупнейший производитель и экспортер курятины (Наша Ряба). Георграфия экспорта компании охватывает более 80 стран мира. Иностранный актив МХП - компания Perutnina Ptuj является ведущим производителем курятины и мясопереработки на Балканах, имеет производственные активы в четырех балканских странах: Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине; обладает дистрибьюторскими компаниями в Австрии, Македонии и Румынии.

С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.

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