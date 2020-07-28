МХП открыл экспорт в Перу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка впервые начал экспорт куриного жира в Перу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что контейнерная партия 60 т куриного жира на данный момент пересекает Атлантику в направлении транзитного порта в Колумбии.
В конечный пункт назначения и разгрузки - порт Каллао в Перу - товар прибудет через 50 дней.
Как сообщил начальник отдела экспорта продуктов переработки МХП Максим Гузев, этому процессу предшествовали долговременные переговоры, аккредитация экспортных мощностей, акцептирование образцов куриного жира в независимых лабораториях Перу, а также исчерпывающий перечень новых исследований в государственных лабораториях Украины.
"МХП всегда ставит амбициозные цели и предоставляет все инструменты для их успешной реализации. Сейчас планы по расширению географии сбыта продуктов животной переработки очень амбициозные, поэтому рычагов для развития экономики Украины в сфере экспортных операций в МХП достаточно", - подчеркнул Гузев.
Справка УНН. МХП - один из крупнейших агрохолдингов Украины. Крупнейший производитель и экспортер курятины (Наша Ряба). Георграфия экспорта компании охватывает более 80 стран мира. Иностранный актив МХП - компания Perutnina Ptuj является ведущим производителем курятины и мясопереработки на Балканах, имеет производственные активы в четырех балканских странах: Словении, Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине; обладает дистрибьюторскими компаниями в Австрии, Македонии и Румынии.
С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером MHPC.