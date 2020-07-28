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19 березня, 18:42 • 46964 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100714 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101437 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 117083 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123561 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120322 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156017 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124790 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123916 перегляди

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МХП відкрив експорт до Перу

МХП відкрив експорт до Перу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка вперше почав експорт курячого жиру в Перу, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.

Відзначається, що контейнерна партія 60 т курячого жиру на даний момент перетинає Атлантику в напрямку транзитного порту в Колумбії.

В кінцевий пункт призначення і розвантаження - порт Каллао в Перу - товар прибуде через 50 днів.

Як повідомив начальник відділу експорту продуктів переробки МХП Максим Гузев, цьому процесу передували довготривалі перемовини, акредитація експортних потужностей, акцептування взірців курячого жиру в незалежних лабораторіях Перу, а також вичерпний перелік нових досліджень в державних лабораторіях України.

"МХП завжди ставить амбітні цілі і надає всі інструменти для їх успішної реалізації. Зараз плани по розширенню географії збуту продуктів тваринної переробки дуже амбітні, тому важелів для розвитку економіки України у сфері експортних операцій у МХП вдосталь", — підкреслив Гузев.

Довідка УНН. МХП — один з найбільших агрохолдингів України. Найбільший виробник і експортер курятини (Наша Ряба). Георграфія експорту компанії охоплює понад 80 країн світу. Іноземний актив МХП — компанія Perutnina Ptuj є провідним виробником курятини і м’ясопереробки на Балканах, має виробничі активи в чотирьох балканських країнах: Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині; володіє дистриб’юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії.

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC.

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