МХП відкрив експорт до Перу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка вперше почав експорт курячого жиру в Перу, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу компанії.
Відзначається, що контейнерна партія 60 т курячого жиру на даний момент перетинає Атлантику в напрямку транзитного порту в Колумбії.
В кінцевий пункт призначення і розвантаження - порт Каллао в Перу - товар прибуде через 50 днів.
Як повідомив начальник відділу експорту продуктів переробки МХП Максим Гузев, цьому процесу передували довготривалі перемовини, акредитація експортних потужностей, акцептування взірців курячого жиру в незалежних лабораторіях Перу, а також вичерпний перелік нових досліджень в державних лабораторіях України.
"МХП завжди ставить амбітні цілі і надає всі інструменти для їх успішної реалізації. Зараз плани по розширенню географії збуту продуктів тваринної переробки дуже амбітні, тому важелів для розвитку економіки України у сфері експортних операцій у МХП вдосталь", — підкреслив Гузев.
Довідка УНН. МХП — один з найбільших агрохолдингів України. Найбільший виробник і експортер курятини (Наша Ряба). Георграфія експорту компанії охоплює понад 80 країн світу. Іноземний актив МХП — компанія Perutnina Ptuj є провідним виробником курятини і м’ясопереробки на Балканах, має виробничі активи в чотирьох балканських країнах: Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії і Герцеговині; володіє дистриб’юторськими компаніями в Австрії, Македонії та Румунії.
З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під тікером MHPC.