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МХП вошла в топ-25 лучших работодателей для ветеранов

МХП вошла в топ-25 лучших работодателей для ветеранов

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Компания МХП вошла в список лучших работодателей для ветеранов боевых действий от Forbes Ukraine, передает УНН.

Детали

Так, сейчас в МХП трудоустроено 167 ветеранов, 2200 сотрудников мобилизованы в ряды ВСУ, еще 230 — демобилизованы.

Важной задачей для МХП является поддержка мобилизованных сотрудников и ветеранов, организация для новых профессиональных возможностей и вовлечение в общественные процессы. Поэтому компания запустила программу жизнестойкости “МХП Рядом”, направленную на эти категории работников. Целями программы являются помощь мобилизованным и их семьям’, а также успешная реинтеграция демобилизованных военнослужащих в общество.

“Мы в МХП понимаем, что социальная адаптация и интеграция демобилизованных зависит не только от государства. Это наш общий вызов и задача: каждой семьи, общества, бизнеса и государства. Украина должна восстанавливаться, и люди, которые нас защищали, должны быть максимально вовлечены в ее восстановления”, — отмечает директор департамента безопасности сотрудников и здравоохранения, лидер программы “МХП Рядом” Елена Бойченко.

Для каждого ветерана МХП создает индивидуальный план адаптации, который действует от 6 до 18 месяцев и включает ряд этапов. Компания, в частности, обеспечивает юридическую поддержку в отношении льгот и документов, психологическую и физическую реабилитацию, а также поддержку в поиске новой профессиональной сферы и освоении совершенно новой специальности, если работник изъявит такое желание.

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Мобилизованные работники МХП имеют значительную поддержку от компании, включая ежемесячную материальную помощь в размере заработной платы, обеспечение техническими средствами, автомобилями, одеждой и бронежилетами. А в случае ранений им предоставляется медицинское сопровождение. Кроме того, компания активно способствует семьям мобилизованных в решении бытовых вопросов и поиске без вести пропавших.

Список лучших работодателей для ветеранов составил Forbes Ukraine в партнерстве с консалтинговой компанией Korn Ferry Ukraine.

“Список не исчерпывающий, однако 25 компаний, вошедших в него, развивают самые полные и основательные системы адаптации для демобилизованных коллег”, — говорится в сообщении.

В список также вошли такие известные компании, как ДТЭК, Киевстар, Новая Почта, Укрэнерго и другие.

Справка

МХП — международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. Компания работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже.

Компания МХП — весомый игрок на аграрном рынке, производственные мощности которого охватывают 12 областей Украины. Земельный банк составляет 360 000 га, из них под выращивание сельскохозяйственных культур — 353 000 га. Важной составляющей агропроизводства МХП является цифровизация и применение инноваций.

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