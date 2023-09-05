МХП увійшла до топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів

Деталі

Так, наразі в МХП працевлаштовано 167 ветеранів, 2200 співробітників мобілізовані до лав ЗСУ, ще 230 — демобілізовано.

Важливим завданням для МХП є підтримка мобілізованих співробітників і ветеранів, організація для нових професійних можливостей і залучення до суспільних процесів. Тому компанія запустила програму життєстійкості “МХП Поряд”, спрямовану на ці категорії працівників. Цілями програми є допомога мобілізованим та їхнім сім’ям, а також успішна реінтеграція демобілізованих військовослужбовців у суспільство.

“Ми в МХП розуміємо, що соціальна адаптація та інтеграція демобілізованих залежить не тільки від держави. Це наш спільний виклик та задача: кожної родини, громади, бізнесу і держави. Україна має відновлюватись, і люди, які нас захищали, повинні бути максимально залучені до її відбудови”, — зазначає директорка департаменту безпеки співробітників та охорони здоров’я, лідерка програми “МХП Поряд” Олена Бойченко.

Для кожного ветерана МХП створює індивідуальний план адаптації, який діє від 6 до 18 місяців і включає низку етапів. Компанія, зокрема, забезпечує юридичну підтримку щодо пільг та документів, психологічну та фізичну реабілітацію, а також підтримку у пошуку нової професійної сфери й освоєння абсолютно нової спеціальності, якщо працівник виявить таке бажання.

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Мобілізовані працівники МХП мають значну підтримку від компанії, включаючи щомісячну матеріальну допомогу в розмірі заробітної плати, забезпечення технічними засобами, автомобілями, одягом та бронежилетами. А в разі поранень їм надається медичний супровід. Окрім того, компанія активно сприяє родинам мобілізованих у розв’язанні побутових питань та пошуку безвісти зниклих.

Список найкращих роботодавців для ветеранів склав Forbes Ukraine у партнерстві з консалтинговою компанією Korn Ferry Ukraine.

“Список не вичерпний, проте 25 компаній, що увійшли до нього, розбудовують найповніші та ґрунтовні системи адаптації для демобілізованих колег”, — йдеться у повідомленні.

До списку також увійшли такі відомі компанії, як ДТЕК, Київстар, Нова Пошта, Укренерго та інші.

Довідка

МХП — міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій. Компанія працює у напрямах агро, виробництва продуктів харчування та ритейлу і має дочірні підприємства у Великій Британії, Саудівській Аравії, ОАЕ та країнах ЄС. Акції МХП представлені на Лондонській фондовій біржі.

Компанія МХП — вагомий гравець на аграрному ринку, виробничі потужності якого охоплюють 12 областей України. Земельний банк становить 360 000 га, з них під вирощування сільськогосподарських культур — 353 000 га. Важливою складовою агровиробництва МХП є цифровізація та застосування інновацій.