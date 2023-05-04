МХП стала одним из лучших работодателей по версии Forbes

Детали

Рейтинг составлялся на основе опроса сотрудников компании и экспертной оценки. Был ряд факторов, которые сгруппировали по нескольким категориям.

Цитата

“Выше всего МХП оценили в категориях:

“Вклад в Победу” — 9 из 10 возможных, и такой балл есть еще только у 3 компаний из 50-ти!

“Ощущение защиты” — здесь у нас 5 из 5 возможных, ведь забота о людях МХП — на первом месте.

“Возможности для развития” — имеем 4 из 5 возможных баллов!” - говорится в сообщении.

Напомним

Компания МХП получила премию “Made-in-Ukraine-2023: Лучший партнер года среди производителей” как лучший производитель мясопродуктов.

Справка

МХП – международная компания, работающая в отраслях пищевой, аграрной и технологической промышленности с наибольшей долей рынка готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.