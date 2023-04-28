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Торгові мережі визнали МХП кращим виробником м'ясопродуктів

Торгові мережі визнали МХП кращим виробником м'ясопродуктів

Київ • УНН

 • 544529 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Компанія МХП отримала премію “Made-in-Ukraine-2023: Кращий партнер року серед виробників” як найкращий виробник м’ясопродуктів. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УНН

Деталі

Премію організовує В2В медіа група TradeMasterGroup. Цьогоріч її переможців визначали у 15 категоріях. Голосували за кращих виробників безпосередньо представники торгових мереж.

Цитата

“Важливо, що найкращим виробником мʼясопродуктів МХП визнали саме торгові мережі, оскільки ми фокусуємося не просто на продажі м’ясної сировини, на відміну від більшості інших гравців галузі, а саме на якісному брендованому і доопрацьованому продукті, який несе в собі додаткову цінність для споживача. Наша робота не транзакційна, як у пересічного постачальника: “доставили товар – отримали оплату”, а партнерська. І наша філософія партнерства передбачає, що ми будуємо з партнерами стратегічні плани розвитку спільного бізнесу, засновані на якісному та комплексному задоволенні потреб споживача, ділимося нашою експертизою у всіх напрямках взаємодії, шукаємо шляхи покращення взаємної ефективності та нові можливості для розвитку партнерства”, — розповів заступник директора з розвитку бізнесу клієнтів МХП Денис Корабльов.

Нагадаємо

Освітні та культурні проєкти МХП визнано одними з найкращих в рамках спецпроєкту “Відповідальна країна”. 

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій. Нині перебуває на етапі трансформації в кулінарну компанію-виробника якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Одним із напрямів цієї трансформації є постійна співпраця з партнерами (а це – франчайзі, дистрибʼютори, торгівельні мережі, традиційна торгівля, клієнти HoReCa), а також розвиток власного ритейлу – щоб продукти МХП були доступними для споживачів у всіх куточках України.

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