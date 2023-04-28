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Торговые сети признали МХП лучшим производителем мясопродуктов

Торговые сети признали МХП лучшим производителем мясопродуктов

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. Компания МХП получила премию “Made-in-Ukraine-2023: Лучший партнер года среди производителей” как лучший производитель мясопродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает УНН

Детали

Премию организовывает В2В медиа группа TradeMasterGroup. В этом году ее победителей определяли в 15 категориях. Голосовали за лучших производителей непосредственно представители торговых сетей.

Цитата

“Важно, что лучшим производителем мясопродуктов МХП признали именно торговые сети, поскольку мы фокусируемся не просто на продаже мясного сырья, в отличие от большинства других игроков отрасли, а именно на качественном брендированном и доработанном продукте, который несет в себе дополнительную ценность для потребителя. Наша работа не транзакционная, как у рядового поставщика: “доставили товар – получили оплату”, а партнерская. И наша философия партнерства предполагает, что мы строим с партнерами стратегические планы развития совместного бизнеса, основанные на качественном и комплексном удовлетворении потребностей потребителя, делимся нашей экспертизой во всех направлениях взаимодействия, ищем пути улучшения взаимной эффективности и новые возможности для развития партнерства”, — рассказал заместитель директора по развитию бизнеса клиентов МХП Денис Кораблев.

Напомним

Образовательные и культурные проекты МХП признаны одними из лучших в рамках спецпроекта “Ответственная страна”. 

Справка

МХП – международная компания в сфере агро и пищевых технологий. Сейчас находится на этапе трансформации в кулинарную компанию-производителя качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Одним из направлений этой трансформации является постоянное сотрудничество с партнерами (а это – франчайзи, дистрибьюторы, торговые сети, традиционная торговля, клиенты HoReCa), а также развитие собственного ритейла – чтобы продукты МХП были доступны для потребителей во всех уголках Украины.

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