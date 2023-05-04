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МХП стала одним з найкращих роботодавців за версією Forbes

МХП стала одним з найкращих роботодавців за версією Forbes

Київ • УНН

 • 1206932 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Компанія МХП увійшла до рейтингу топ-50 найкращих роботодавців України за версією журналу Forbes. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УНН.

Деталі

Рейтинг складався на основі опитування працівників компанії та експертної оцінки. Була низка факторів, які згрупували за декількома категоріями.

Цитата

“Найвище МХП оцінили в категоріях:

“Внесок у Перемогу” — 9 з 10 можливих, і такий бал є ще лише у 3 компаній з 50-ти!

“Відчуття захисту” — тут у нас 5 із 5 можливих, адже турбота про людей МХП — на першому місці.

“Можливості для розвитку” — маємо 4 з 5 можливих балів!” - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Компанія МХП отримала премію “Made-in-Ukraine-2023: Кращий партнер року серед виробників” як найкращий виробник м’ясопродуктів. 

Довідка

МХП – міжнародна компанія, що працює у галузях харчової, аграрної та технологічної промисловості з найбільшою часткою ринку готових до приготування та готових до вживання продуктів і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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