МХП стала одним з найкращих роботодавців за версією Forbes
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Компанія МХП увійшла до рейтингу топ-50 найкращих роботодавців України за версією журналу Forbes. Про це повідомили у пресслужбі компанії, передає УНН.
Деталі
Рейтинг складався на основі опитування працівників компанії та експертної оцінки. Була низка факторів, які згрупували за декількома категоріями.
Цитата
“Найвище МХП оцінили в категоріях:
“Внесок у Перемогу” — 9 з 10 можливих, і такий бал є ще лише у 3 компаній з 50-ти!
“Відчуття захисту” — тут у нас 5 із 5 можливих, адже турбота про людей МХП — на першому місці.
“Можливості для розвитку” — маємо 4 з 5 можливих балів!” - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Компанія МХП отримала премію “Made-in-Ukraine-2023: Кращий партнер року серед виробників” як найкращий виробник м’ясопродуктів.
Довідка
МХП – міжнародна компанія, що працює у галузях харчової, аграрної та технологічної промисловості з найбільшою часткою ринку готових до приготування та готових до вживання продуктів і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.