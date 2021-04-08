МХП сертификат, который позволяет положить продукцию на полки мировых магазинов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Жена основателя МХП и директор департамента по безопасности производства Елена Костюк в интервью изданию Forbes рассказала о сертификате, который позволяет положить свою продукцию на полки мировых магазинов, передает УНН.
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"Наша система менеджмента качества и безопасности универсальна. У нас есть сертификат "высочайшей" системы в пищевой переработке - BRC. Если ты хочешь положить товар на полку магазина в Европе, ОАЭ, Саудовской Аравии, то у тебя должен быть BRC", - рассказала она.
Например, у таких компаний, как Макдональдс, есть своя индивидуальная система безопасности и одобрения поставщиков, рассказывает Косюк.
"Они сертифицируют тебя только если ты придерживаешься их кодексов заботы о людях, птице, менеджмента системы качества и безопасности. Они в произвольном порядке выбирают производство, приезжают и проверяют условия содержания птицы и тому подобное. И тогда важным становится все - каждая мелочь влияет на результат" , - резюмировала она.
Детали
МХП пока единственный производитель в Украине, который прошел независимый тест на отсутствие антибиотиков в курятине.
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В МХП были проведены сотни экспериментов с пробиотиками, пребиотиками, органическими кислотами, солями масляной кислоты, фитобиотиками, симбиотиками, среднецепочечными жирными кислотами. И все это для того, чтобы выбрать эффективную добавку.
Компания имеет существенное преимущество - вертикально интегрированное производство. Контроль качества продукции осуществляется в течение всей цепочки "от зерна до полки". Предприятие на 100% обеспечено собственным инкубационным яйцом, имеет собственное родительское стадо, полностью контролирует выращивание зерна, из которого производит собственные комбикорма, а также отслеживает все процессы производства мяса птицы.