Найбільший в Україні виробник курятини розповів про міфи про антибіотики

Цитата:

"Кормові антибіотики використовувалися в птахівництві з 70-х років. У ті часи це було справжнім проривом. Їх використовували для профілактики захворювань птиці (предусім - шлунково-кишкового тракту)", - сказала вона.

Основна ж небезпека їхнього застосування в тому, що з часом бактерії, які є збудниками захворювань, почали набувати резистентності до антибіотиків, тобто ставати невразливими до них, додає Рибак.

"Тому багато країн почали поступово забороняти використання антибіотиків у кормах і обмежувати їх нецільове використання при хворобах. Першими заборонили кормові антибіотики країни Європейського Союзу. З роками цей тренд розповсюдився. Зараз навіть у консервативних Сполучених Штатах, які до останнього використовували багато антибіотиків у кормах, близько 70% бройлерів вирощується за програмою antibiotic-free", - прокоментувала фахівець МХП.

Деталі

МХП поки що єдиний виробник в Україні, який довів виробництво курятини без антибіотиків на незалежному тестуванні. Для цього МХП поліпшив умови утримання і посилив контроль за здоров'ям птиці, запобігаючи зараженню патогенними бактеріями і вірусами, розповідає Рибак.

"Разом з тим, розробили корми з чистої і легкозасвоюваної рослинної сировини, без використання компонентів тваринного походження. Тобто зробили все для того, щоб використання антибіотиків не знадобилося", - додала вона.

Що ще цікаво

У МХП були проведені сотні експериментів з пробіотиками, пребіотики, органічними кислотами, солями масляної кислоти, фітобіотиками, симбіотиками, середньоланцюговими жирними кислотами. І все це для того, щоб обрати ефективну добавку.

Окрім того, на підприємствах холдингу впроваджена вакцинація птиці проти небезпечних хвороб, що також дозволило мінімізувати рівень захворюваності. У тому числі тими хворобами, проти яких застосовувалися антибіотики.

Компанія має істотну перевагу - вертикально інтегроване виробництво. Контроль якості продукції здійснюється протягом всього ланцюжка "від зерна до полиці". Підприємство на 100% забезпечене власним інкубаційним яйцем, має власне батьківське стадо, повністю контролює вирощування зерна, з якого виготовляє власні комбікорми, а також відстежує всі процеси виробництва м'яса птиці.

Довідка

МХП - провідний виробник курячого м'яса в Україні з найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба"). МХП контролює всі етапи виробництва м'яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів'я, переробки, збуту, розподілу і продажу м'яса птиці (у тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.