Крупнейший в Украине производитель курятины рассказал о мифах про антибиотики

Цитата:

“Кормовые антибиотики использовались в птицеводстве с 70-х годов. В те времена это было настоящим прорывом. Их использовали для профилактики заболеваний птицы (в первую очередь — желудочно-кишечного тракта)”, — сказала она.

Основная же опасность их применения в том, что со временем бактерии, которые являются возбудителями заболеваний, начали приобретать резистентность к антибиотикам, то есть становиться неуязвимыми к ним, добавляет Рыбак.

“Поэтому многие страны начали постепенно запрещать использование антибиотиков в кормах и ограничивать их нецелевое применение при болезнях. Первыми запретили кормовые антибиотики страны Европейского Союза. С годами этот тренд распространился. Сейчас даже в консервативных Соединенных Штатах, которые до последнего использовали много антибиотиков в кормах, около 70% бройлеров выращивается по программе antibiotic-free”, — прокомментировала специалист МХП.

Детали

МХП пока что единственный производитель в Украине, который доказал производство курятины без антибиотиков на независимом тестировании. Для этого МХП улучшил условия содержания и усилил контроль за здоровьем птицы, предотвращая заражение патогенными бактериями и вирусами, рассказывает Рыбак.

“Вместе с тем, разработали корма из чистого и легкоусвояемого растительного сырья, без использования компонентов животного происхождения. То есть сделали все для того, чтобы использование антибиотиков не понадобилось”, — добавила она.

Что еще интересно

В МХП были проведены сотни экспериментов с пробиотиками, пребиотиками, органическими кислотами, солями масляной кислоты, фитобиотиками, симбиотиками, среднецепочечными жирными кислотами. И все это для того, чтобы выбрать эффективную добавку.

Кроме того, на предприятиях холдинга внедрена вакцинация птицы против опасных болезней, что также позволило минимизировать уровень заболеваемости. В том числе теми болезнями, против которых применялись антибиотики.

Компания имеет существенное преимущество — вертикально интегрированное производство. Контроль качества продукции осуществляется на протяжении всей цепочки “от зерна до полки”. Предприятие на 100% обеспечено собственным инкубационным яйцом, имеет собственное родительское стадо, полностью контролирует выращивание зерна, из которого изготавливает собственные комбикорма, а также отслеживает все процессы производства мяса птицы.

Справка

МХП — ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.