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МХП має сертифікат, який дозволяє покласти продукцію на полиці світових магазинів

МХП має сертифікат, який дозволяє покласти продукцію на полиці світових магазинів

Київ • УНН

 • 37449 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Дружина засновника МХП і директор департаменту з безпеки виробництва Олена Косюк у інтерв’ю виданню Forbes розповіла про сертифікат, який дозволяє їм покласти свою продукцію на полиці світових магазинів, передає УНН.

Цитата:

"Наша система менеджменту якості і безпеки універсальна. У нас є сертифікат "найвищої" системи у харчовій переробці — BRC. Якщо ти хочеш покласти товар на полицю магазину в Європі, ОАЕ, Саудівській Аравії, то у тебе повинен бути BRC", - розповіла вона.

Наприклад, у таких компаній, як Макдональдс, є своя індивідуальна система безпеки і схвалення постачальників, розповідає Косюк.

"Вони сертифікують тебе тільки якщо ти дотримуєшся їхніх кодексів турботи про людей, птицю, менеджменту системи якості та безпеки. Вони у довільному порядку вибирають виробництво, приїжджають і перевіряють умови утримання птиці, тощо. І тоді важливим стає все — кожна дрібниця впливає на результат", - резюмувала вона.

Деталі

МХП поки що єдиний виробник в Україні, який пройшов незалежний тест на відсутність антибіотиків в курятині.

Що ще цікаво

У МХП були проведені сотні експериментів з пробіотиками, пребіотики, органічними кислотами, солями масляної кислоти, фітобіотиками, симбіотиками, середньоланцюговими жирними кислотами. І все це для того, щоб обрати ефективну добавку.

Компанія має істотну перевагу - вертикально інтегроване виробництво. Контроль якості продукції здійснюється протягом всього ланцюжка "від зерна до полиці". Підприємство на 100% забезпечене власним інкубаційним яйцем, має власне батьківське стадо, повністю контролює вирощування зерна, з якого виготовляє власні комбікорми, а також відстежує всі процеси виробництва м'яса птиці.

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