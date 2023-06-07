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Международная комиссия для расследования подрыва Каховской ГЭС: Эрдоган предлагает привлечь Украину, рф, ООН и Турцию

Киев • УНН

 • 650647 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил привлечь к международной комиссии по расследованию причин взрыва на Каховской ГЭС Украину, рф, ООН и Турцию. Об этом он сказал во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Международная комиссия для расследования подрыва Каховской ГЭС: Эрдоган предлагает привлечь Украину, рф, ООН и Турцию

Детали

Как пишет издание, Эрдоган в разговоре с украинским коллегой Зеленским заявил о возможности формирования международной комиссии по расследованию причин взрыва на Каховской ГЭС.

В Управлении связей Администрации президента Турции сообщили, что во время телефонного разговора Эрдоган отметил готовность турецкой стороны к посильному вкладу в инициативу создания международной комиссии по Каховскому водохранилищу.

По словам турецкого лидера, в состав комиссии могут войти специалисты от Украины и рф, а также международного сообщества, в частности ООН и Турции.

Как пишет издание, Эрдоган отметил, что в этом вопросе можно придерживаться метода диалога, аналогичного тому, что имело место в вопросе «Зернового коридора».

Турецкий лидер подчеркнул, что на фоне продолжения боевых действий невозможно предотвратить человеческие жертвы, поэтому очень важно сконцентрироваться на вопросе возобновления переговорного процесса. Он заверил, что Анкара продолжит решительные усилия по приближению справедливого мира.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство о экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОГА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.

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