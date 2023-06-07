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Ердоган - Зеленському: для розслідування вибуху на Каховській ГЕС може бути створена міжнародна комісія

Київ • УНН

 • 294931 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган поговорив із Президентом України Володимиром Зеленським. У центрі уваги опинився теракт на Каховській ГЕС, передає УНН із посиланням на Анадолу.

Ердоган - Зеленському: для розслідування вибуху на Каховській ГЕС може бути створена міжнародна комісія

Цитата

"Президент Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом України Зеленським заявив, що для розслідування вибуху на Каховській дамбі може бути створена міжнародна комісія", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Ердоган повідомив Зеленському, що Туреччина готова зробити все можливе щодо міжнародної комісії, яка може бути сформована щодо вибуху на Каховській дамбі.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

За прогнозами, озвученими Херсонською ОВА, рівень води збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин.

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