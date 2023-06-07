Ердоган - Зеленському: для розслідування вибуху на Каховській ГЕС може бути створена міжнародна комісія
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган поговорив із Президентом України Володимиром Зеленським. У центрі уваги опинився теракт на Каховській ГЕС, передає УНН із посиланням на Анадолу.
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"Президент Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові з президентом України Зеленським заявив, що для розслідування вибуху на Каховській дамбі може бути створена міжнародна комісія", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Ердоган повідомив Зеленському, що Туреччина готова зробити все можливе щодо міжнародної комісії, яка може бути сформована щодо вибуху на Каховській дамбі.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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