Эрдоган - Зеленскому: для расследования взрыва на Каховской ГЭС может быть создана международная комиссия
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Турции Рэджеп Эрдоган поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В центре внимания оказался теракт на Каховской ГЭС, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
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"Президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Украины Зеленским заявил, что для расследования взрыва на Каховской дамбе может быть создана международная комиссия", - говорится в сообщении.
Кроме того, Эрдоган сообщил Зеленскому, что Турция готова сделать все возможное в отношении международной комиссии, которая может быть сформирована по взрыву на Каховской дамбе.
Напомним
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.
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Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.
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