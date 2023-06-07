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Эрдоган - Зеленскому: для расследования взрыва на Каховской ГЭС может быть создана международная комиссия

Киев • УНН

 • 294931 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Президент Турции Рэджеп Эрдоган поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В центре внимания оказался теракт на Каховской ГЭС, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

Эрдоган - Зеленскому: для расследования взрыва на Каховской ГЭС может быть создана международная комиссия

Цитата

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом Украины Зеленским заявил, что для расследования взрыва на Каховской дамбе может быть создана международная комиссия", - говорится в сообщении.

Кроме того, Эрдоган сообщил Зеленскому, что Турция готова сделать все возможное в отношении международной комиссии, которая может быть сформирована по взрыву на Каховской дамбе.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

По прогнозам, озвученным Херсонской ОВА, уровень воды увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов.

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