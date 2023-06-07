Міжнародна комісія для розслідування підриву Каховської ГЕС: Ердоган пропонує залучити Україну, рф, ООН та Туреччину
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував залучити до міжнародної комісії з розслідування причин вибуху на Каховській ГЕС Україну, рф, ООН та Туреччину. Про це він сказа під час розмови із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на Анадолу.
Деталі
Як пише видання, Ердоган у розмові з українським колегою Зеленським заявив про можливість формування міжнародної комісії з розслідування причин вибуху на Каховській ГЕС.
В Управлінні зв'язків Адміністрації президента Туреччини повідомили, що під час телефонної розмови Ердоган наголосив на готовності турецької сторони до посильного внеску в ініціативу створення міжнародної комісії з Каховського водосховища.
За словами турецького лідера, до складу комісії можуть увійти фахівці від України та рф, а також міжнародного співтовариства, зокрема ООН та Туреччини.
Як пише видання, Ердоган зазначив, що в цьому питанні можна дотримуватись методу діалогу, аналогічного тому, що мало місце у питанні «Зернового коридору».
Турецький лідер підкреслив, що на тлі продовження бойових дій неможливо запобігти людським жертвам, тому дуже важливо сконцентруватися на питанні поновлення переговорного процесу. Він запевнив, що Анкара продовжить рішучі зусилля щодо наближення справедливого миру.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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