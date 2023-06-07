Міжнародна комісія для розслідування підриву Каховської ГЕС: Ердоган пропонує залучити Україну, рф, ООН та Туреччину

КИЇВ. 7 червня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував залучити до міжнародної комісії з розслідування причин вибуху на Каховській ГЕС Україну, рф, ООН та Туреччину. Про це він сказа під час розмови із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на Анадолу.