Между Харьковом и Мариуполем с 9 апреля запустят поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Укрзализныця возобновляет курсирование поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь с 9 апреля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
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"С 9 апреля Укрзализныця возобновляет курсирование поезда № 77/78 Харьков - Мариуполь, который был анонсирован в перечне изменений к новому расписанию", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что из Харькова поезд будет отправляться по понедельникам, средам и пятницам, а из Мариуполя - по вторникам, четвергам и воскресеньям.
"Укрзализныця назначила курсирование поезда предварительно до 28 мая этого года с целью изучения спроса и заполняемости - если маршрут будет пользоваться популярностью среди пассажиров, он станет регулярным", - отмечается в сообщении.
Дополнение
Укрзализныця назначила спецрейсы с и на Закарпатье и с и в Черновицкую область с 27 марта.