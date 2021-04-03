Між Харковом та Маріуполем з 9 квітня запустять поїзд

Цитата:

“З 9 квітня Укрзалізниця відновлює курсування потяга № 77/78 Харків — Маріуполь, який було анонсовано в переліку змін до нового розкладу”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що з Харкова поїзд відправлятиметься по понеділках, середах та п’ятницях, а з Маріуполя — по вівторках, четвергах та неділях.

“Укрзалізниця призначила курсування поїзда попередньо до 28 травня цього року з метою вивчення попиту та заповненості — якщо маршрут користуватиметься популярністю серед пасажирів, він стане регулярним”, — зазначається у повідомленні.

Доповнення

Укрзалізниця призначила спецрейси з та до Закарпаття та Чернівецької області з 27 березня.