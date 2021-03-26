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Укрзалізниця призначила низку спецрейсів з та до Закарпатської і Чернівецької областей

Укрзалізниця призначила низку спецрейсів з та до Закарпатської і Чернівецької областей

Київ • УНН

 • 14568 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Укрзалізниця призначила спецрейси з та до Закарпаття та Чернівецької області з 27 березня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Цитата

“Починаючи з 27 березня, Укрзалізниця виконає спеціальні рейси для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо дістатися або покинути „червоні зони“ у Чернівецькій та Закарпатських областях”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за поданням Чернівецької та Закарпатської ОДА до Міністерства інфраструктури України та Міністерства охорони здоров’я України було погоджено наступні спеціальні залізничні рейси:

До та з Чернівецької області:
№ 7/8 Київ — Чернівці: 27 березня, 2 та 3 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 3 та 4 квітня);
№ 136/135 Одеса — Чернівці: 28 березня, 2 та 4 квітня (рейси в зворотному напрямку: 27 березня, 1 та 3 квітня);
№ 117/118 Київ — Чернівці: 29 березня, 2 та 5 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 1 та 4 квітня).

До та з Закарпатської області:
№ 357/358 Київ — Рахів: 27 березня, 2 та 3 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 3 та 4 квітня);
№ 13/14 Київ — Солотвино: 27 березня, 2 та 3 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 3 та 4 квітня);
№ 81/82 Київ — Ужгород: 27 березня, 2 та 3 квітня (рейси в зворотному напрямку: 28 березня, 3 та 4 квітня);
№ 45/46 Ужгород — Лисичанськ: 1 та 2 квітня (рейси у зворотному напрямку: 3 та 4 квітня);
№ 4/3 Запоріжжя — Ужгород: 28 березня, 2 та 4 квітня (рейси у зворотному напрямку: 29 березня, 3 та 5 квітня).

“Продаж квитків на зазначені рейси буде відкрито з 21:00 26 березня. Пасажири, які вже мають придбані проїзні документи на вказані рейси до їхнього перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

У 21 регіоні України станом на 26 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19, за добу у цей перелік потрапили ще дві області. При цьому 10 областей та Київ перебувають у “червоній” зоні за поширенням коронавірусу, як і напередодні.

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