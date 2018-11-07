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Митрополит Писидийский назвал деятельность РПЦ сатанинской

Митрополит Писидийский назвал деятельность РПЦ сатанинской

Киев  •  УНН

 • 11234 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Глава экзархата Вселенского патриархата в Сиде и Антальи, митрополит Писидийский Сотир, комментируя деятельность РПЦ на фоне процесса предоставления автокефалии Украинской православной церкви, назвал русскую церковь "сатанинской" и такой, что может радовать "только антихриста". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Alanya Orthodox.

"Ни один другой епископ, митрополит или патриарх в обход вашего митрополита не имеет права давать указания, в какие храмы ходить, ни, тем более, угрозами запрещать причащаться в любых храмах", - заявил митрополит.

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Он считает, что решение Москвы о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом "перед Христом и единственной святой Церковью" не имеет никакой силы. Поэтому верующие, что игнорируют указания РПЦ, не должны чувствовать вины.

"Поэтому не имейте чувства вины по поводу того, что вы не придаете им никакого значения. Волноваться должны те, какие бы высокие церковные звания и сани они не имели, кто своими антиканоническими действиями с угрозами ищут возможность отдалить верующих от Церкви, прервать их общение со своими священниками и епископом, призывая верующих не исповедоваться и не причащаться", - говорится в сообщении митрополита.

"Такие действия радуют только антихриста, который борется с Христом и его церковью. Все разумные люди глубоко опечалены такой сатанинской деятельностью", - добавил Сотир.

Как сообщал УНН, Константинопольский патриарх Варфоломей выразил мнение, что Украина имеет право на автокефалию своей церкви, а также призвал Русскую православную церковь (РПЦ) признать право украинцев на это.

Добавим, что в Стамбуле Константинопольский патриарх и президент Украины подписали соглашение о сотрудничестве. По словам Президента, завершается процесс создания автокефальной церкви, созданы все условия для подготовки к собору, чтобы томос был предоставлен в соответствии с канонами.

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