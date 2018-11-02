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Вселенський патріархат: в Україні більше не існує УПЦ МП

Вселенський патріархат: в Україні більше не існує УПЦ МП

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Після скасування акту 1686 року про "передачу" Київської метрополії Московському патріархату в Україні більше не існує як такої Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це повідомив доктор богослов'я, архієпископ Тельміський Іов (Геча), передає УНН з посиланням на "BBC Україна".

"З канонічної точки зору це означає, що сьогодні в Україні УПЦ МП більше не існує. Всі архієреї тепер в Україні де-факто згідно з цим рішенням синоду є архієреями Вселенського престолу, і вони тепер повинні чекати директиву Вселенського патріархату щодо свого подальшого функціонування і існування в перспективі надання автокефалії Православній церкві в Україні", - пояснив архієпископ.

При цьому він уточнив, що з 11 жовтня цього року архієреями Вселенської церкви є не лише єпископи, які належали до УПЦ КП та УАПЦ, але й представники церкви Московського патріархату в Україні.

За його словами, скасуванням акту 1686 року скасована адміністрація Московською церквою Київської митрополії і всіх єпархій в Україні. "На ділі це означає, що всі ієрархи українських церков, не важливо, до канонічної церкви вони належали раніше чи до неканонічної, зараз в очах Константинополя мають однаковий статус - ієрархів Вселенського престолу", - додав архієпископ Іов.

Нагадаємо, 11 жовтня під головуванням Його Всесвятості, Вселенського Патріарха, Святий і Священний Синод зібрався на чергове засідання з 9 по 11 жовтня 2018 року для вивчення та обговорення питань порядку денного.

У РПЦ рішення синоду Константинопольського патріархату щодо України назвали “помилковими і розбійницькими”.

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