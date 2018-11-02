Вселенский патриархат: в Украине больше не существует УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. После отмены акта 1686 года о "передаче" Киевской метрополии Московскому патриархату в Украине больше не существует как таковой Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Об этом сообщил доктор богословия, архиепископ Тельмиский Иов (Геча), передает УНН со ссылкой на "BBC Украина".
"С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто согласно этому решению синода являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине", - пояснил архиепископ.
При этом он уточнил, что с 11 октября этого года архиереями Вселенской церкви является не только епископы, принадлежащие к УПЦ КП и УАПЦ, но и представители церкви Московского патриархата в Украине.
По его словам, отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине. "На деле это означает, что все иерархи украинских церквей, неважно, к канонической церкви они принадлежали раньше или к неканонической, сейчас в глазах Константинополя имеют одинаковый статус - иерархов Вселенского престола", - добавил архиепископ Иов.
Напомним, 11 октября под председательством Его Святейшества, Вселенского Патриарха, Святой и Священный Синод собрался на очередное заседание с 9 по 11 октября 2018 года для изучения и обсуждения вопросов повестки дня.
В РПЦ решение синода Константинопольского патриархата по Украине назвали "ложными и разбойничьими".