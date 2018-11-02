Вселенский патриархат: в Украине больше не существует УПЦ МП

"С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто согласно этому решению синода являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине", - пояснил архиепископ.

При этом он уточнил, что с 11 октября этого года архиереями Вселенской церкви является не только епископы, принадлежащие к УПЦ КП и УАПЦ, но и представители церкви Московского патриархата в Украине.

По его словам, отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине. "На деле это означает, что все иерархи украинских церквей, неважно, к канонической церкви они принадлежали раньше или к неканонической, сейчас в глазах Константинополя имеют одинаковый статус - иерархов Вселенского престола", - добавил архиепископ Иов.

Напомним, 11 октября под председательством Его Святейшества, Вселенского Патриарха, Святой и Священный Синод собрался на очередное заседание с 9 по 11 октября 2018 года для изучения и обсуждения вопросов повестки дня.

В РПЦ решение синода Константинопольского патриархата по Украине назвали "ложными и разбойничьими".