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Митрополит Пісідійській назвав діяльність РПЦ сатанинською

Митрополит Пісідійській назвав діяльність РПЦ сатанинською

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Глава екзархату Вселенського патріархату в Сіде і Антальї, митрополит Пісідійській Сотірій, коментуючи діяльність РПЦ на тлі процесу надання автокефалії Українській православній церкві, назвав російську церкву "сатанинською" та такою, що може радувати "лише антихриста". Про це повідомляє УНН, із посиланням на Alanya Orthodox.

“Жодний інший єпископ, митрополит чи патріарх в обхід вашого митрополита не має права давати вказівки, у які храми ходити, ні, тим більше, погрозами забороняти причащатися в будь-яких храмах”, — заявив митрополит.

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Він вважає, що рішення Москви про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольським патріархатом “перед Христом і єдиною святою Церквою” не має жодної сили. Тому віряни, що ігнорують вказівки РПЦ, не мають відчувати провини.

“Тому не майте почуття провини з приводу того, що ви не надаєте їм жодного значення. Хвилюватися повинні ті, які б високі церковні звання й сани вони не мали, хто своїми антиканонічними діями з погрозами шукають можливість віддалити вірян від Церкви, перервати їх спілкування зі своїми священиками та єпископом, закликаючи вірних не сповідатися і не причащатися”, — йдеться в повідомленні митрополита.

“Такі дії радують лише антихриста, який бореться з Христом та його церквою. Усі розумні люди глибоко засмучені такою сатанинською діяльністю”, — додав Сотірій.

Як повідомляв УНН, Константинопольський патріарх Варфоломій висловив думку, що Україна має право на автокефалію своєї церкви, а також закликав Російську православну церкву (РПЦ) визнати право українців на це. 

Додамо, що у Стамбулі Константинопольський патріарх і Президент України підписали угоду про співпрацю. За словами Президента, завершується процес створення автокефальної церкви, створені всі умови для підготовки до собору, щоб томос було надано відповідно до канонів.

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