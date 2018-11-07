Митрополит Пісідійській назвав діяльність РПЦ сатанинською

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Глава екзархату Вселенського патріархату в Сіде і Антальї, митрополит Пісідійській Сотірій, коментуючи діяльність РПЦ на тлі процесу надання автокефалії Українській православній церкві, назвав російську церкву "сатанинською" та такою, що може радувати "лише антихриста". Про це повідомляє УНН, із посиланням на Alanya Orthodox.