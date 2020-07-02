Таможня впервые в этом году выполнила план поступлений - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Таможня в июне выполнила план поступлений в полном объеме впервые за год. Об этом в четверг на брифинге сказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.
"Таможня, в отличие от налоговой, проходит сложный и болезненный процесс трансформации. Мы до сих пор ищем эффективное сочетание эффективного менеджмента с возможностью проведения качественных изменений. Результаты уже есть. Июнь месяц - таможня также выполнила план, впервые в этом году", - сказал Марченко.
По его словам, в настоящее время Министерству говорят, что это возможно из-за того что Минфин меняет расписание, или план.
"Падение товарооборота у нас состоялось по импортным товарам довольно существенное в связи с коронакризисом и падением экономической динамики. В мае падение импорта было более 31%. При этом нам удалось увеличение налоговой нагрузки и в мае, и июне на 2-2,5%. Это свидетельствует о том, что да, действительно, еще недостаточно, но есть определенная работа по борьбе с контрабандой, серым, черным импортом, другим показателям", - пояснил министр.
Как сообщал УНН, на этой неделе во время заседания Национального совета реформ, которое состоялось под председательством Президента Украины Владимира Зеленского, была представлена концепция реформирования таможни. Отмечалось, что таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса.