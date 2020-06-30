На засіданні Нацради реформ обговорили концепцію реформування митниці: деталі

КИЇВ. 30 червня. УНН. Під час засідання Національної ради реформ, яке відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського, було представлено концепцію реформування митниці. Наголошувалося, що митниця має відійти від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОП.