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На засіданні Нацради реформ обговорили концепцію реформування митниці: деталі

На засіданні Нацради реформ обговорили концепцію реформування митниці: деталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Під час засідання Національної ради реформ, яке відбулося під головуванням Президента України Володимира Зеленського, було представлено концепцію реформування митниці. Наголошувалося, що митниця має відійти від бюрократичних процедур і стати зручним сервісом для бізнесу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОП.

“Створення мережі „відкритих митних просторів“ сприятиме підвищенню зарплат митників, модернізації інфраструктури митниць, відбудеться автоматизація та діджиталізація митної системи”, — зазначається в повідомленні.

Також голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі розповів про концепцією відкритого митного простору.

“Головною концепцією відкритого митного простору є те, що ми відходимо від класичного штампу й перетворюємо це на платний сервіс”, — зазначив Саакашвілі.

Повідомляється, що реформа також передбачає посилення відповідальності за контрабанду. Крім того, пропонується уніфікувати митні ставки. Нині Україна є одним з антирекордсменів у світі за кількістю ставок мита.

“Якщо ми говоримо про митну реформу, у нас має бути менеджер — це керівник митниці, який зможе впровадити (реформу — ред.) у життя”, — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що людина, яка відповідає за реалізацію реформи, має також відповідати за терміни її впровадження.

Крім того, на засіданні Національної ради реформ була представлена попередня версія законопроекту про податок на виведений капітал.

“Будь-яку реформу, якщо ви не готові впроваджувати, — не треба її чіпати. Мені здається, що якщо ми запроваджуємо податок на виведений капітал, то запроваджуйте. Запроваджуйте — і все. Якщо він поліпшує життя людей — треба запроваджувати. Без цих „вправо“, „вліво“, „трішки“, „спробуємо“. Мені так здається”, — сказав Президент.

Після детального обговорення учасники засідання домовилися продовжити роботу над цим законопроектом для його вдосконалення.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що з корупцією на митниці збираються боротися шляхом цифровізації - встановлюватимуть сканери, ваги та камери.

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