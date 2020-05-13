З корупцією на митниці боротимуться за допомогою цифровізації - Марченко

“З корупцією на митниці ми будемо боротися шляхом цифровізації. З запровадженням сканерів, вагів, камер, пломб, експрес-тестів, а також шляхом підвищення моніторингу ризикових операцій і роботи апарату Держмитслужби 24/7. І ми розділимо контрольну функцію на аналітичну та фізичну, що також дозволить нівелювати корупцію”, - сказав Сергій Марченко.

Він зазначив, що також буде мотиваційний пакет для митників, які будуть добросовісно виконувати свою роботу.

Нагадаємо, на засіданні Кабміну затвердили план заходів з реформування митниці. Відповідні митні органи будуть до вересня щоденно звітувати про результати своєї роботи.