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З корупцією на митниці боротимуться за допомогою цифровізації - Марченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що з корупцією на митниці збираються боротися шляхом цифровізації - встановлюватимуть сканери, ваги та камери. Про це він повідомив під час брифінгу представників уряду після засідання Кабміну, передає кореспондент УНН.

З корупцією на митниці боротимуться за допомогою цифровізації - Марченко

“З корупцією на митниці ми будемо боротися шляхом цифровізації. З запровадженням сканерів, вагів, камер, пломб, експрес-тестів, а також шляхом підвищення моніторингу ризикових операцій і роботи апарату Держмитслужби 24/7. І ми розділимо контрольну функцію на аналітичну та фізичну, що також дозволить нівелювати корупцію”, - сказав Сергій Марченко.

Він зазначив, що також буде мотиваційний пакет для митників, які будуть добросовісно виконувати свою роботу.

Нагадаємо, на засіданні Кабміну затвердили план заходів з реформування митниці. Відповідні митні органи будуть до вересня щоденно звітувати про результати своєї роботи.

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