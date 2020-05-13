С коррупцией на таможне будут бороться с помощью цифровизации - Марченко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что с коррупцией на таможне собираются бороться путем цифровизации - будут устанавливать сканеры, весы и камеры. Об этом он сообщил во время брифинга представителей правительства после заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.
"С коррупцией на таможне мы будем бороться путем цифровизации. С введением сканеров, весов, камер, пломб, экспресс-тестов, а также путем повышения мониторинга рисковых операций и работы аппарата Гостаможслужбы 24/7. И мы разделим контрольную функцию на аналитическую и физическую, что также позволит нивелировать коррупцию", - сказал Сергей Марченко.
Он отметил, что также будет мотивационный пакет для таможенников, которые будут добросовестно выполнять свою работу.
Напомним, на заседании Кабмина утвердили план мероприятий по реформированию таможни . Соответствующие таможенные органы будут до сентября ежедневно отчитываться о результатах своей работы.