Марченко про реформу митниці: до вересня очікуються щоденні звіти про результати роботи

“Сьогодні на засіданні уряду було затверджено план заходів з реформування розвитку митних органів. Це чіткий план заходів, який передбачає покрокове щоденне звітування відповідних митних органів до вересня місяця”, - сказав Сергій Марченко.

Він зазначив, що детальний план заходів розміщений на сайті Міністерства фінансів.

“Я хочу зупинитись на результативних показниках, які ми очікуємо від митниці. Як ви знаєте, це питання зараз під особливим контролем Президента і Прем’єр-міністра. Тому ми також приділяємо надзвичайно багато часу для підвищення ефективності митниці… Кожний митний отримає чіткий KPI, по якому ми будемо їх оцінювати. Вже цієї п’ятниці в нас буде чергове засідання колегії митниці, на якому ми плануємо заслухати всіх керівників митниць про результати їх роботи за останній період часу”, - додав Сергій Марченко.

Він зазначив, що на засіданні колегії обговорять, що вдалося зробити, що не вдалося.

“По результатам роботи колегії будуть відповідні кадрові рішення. Ми це запровадили на регулярній основі, і ми будемо проводити такі засідання колегії до тих пір, поки ми не налагодимо ефективну роботу митниці. Тобто, митниця - це пріоритет роботи мене як міністра фінансів. І тому всі основні задачі ми будемо спільно реалізувати з керівництвом митниці”, - додав Сергій Марченко.

Нагадаємо, від Державної митної служби очікували концепції реформування митниці і відповідний план її реалізації.